Медведев считает реальным выполнить приоритетный проект по жилью, несмотря на сложности

ГОРКИ, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев при строительстве новых районов призвал создавать комфортную среду, а не продолжать практику "резерваций" на окраинах.

"Нужно активнее создавать в городах комфортную среду для людей, а не продолжать практику умножения всяких разных резерваций на окраинах, в десятках километрах от центра, когда люди лишены полноценного доступа к городской жизни, к социальной, торговой инфраструктуре, к развлечениям", - заявил глава кабинета министров на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он подчеркнул, что "жизнь должна быть в городе, безусловно, полноценной".

Председатель правительства констатировал, что "сегодня обеспеченность жильем в стране (составляет) около 25 кв. м на человека и по этому показателю мы еще далеки от развитых стран".

Медведев подчеркнул, что в приоритетный проект "Ипотека и арендное жилье" "заложены амбициозные показатели". "Мы понимаем, что в непростой экономической ситуации достичь их довольно трудно, но в целом это можно сделать", - сказал он. По словам премьера, "в ближайшие годы потребуются дополнительные усилия". Среди них глава кабинета министров назвал обеспеченность застройщиков "достаточным объемом свободной земли в первую очередь в городах за счет тех участков, у которых имеется потенциал развития, которые в настоящий момент не используются, относятся к промышленным зонам, землям, которые находятся в федеральной собственности".

"Нужно уйти от практики, когда отдельные правообладатели и федеральные органы власти оказывают активное сопротивление и не пускают эти земли в строительный оборот, потому что без этой земли нам эту задачу не решить", - указал Медведев.

Премьер выразил мнение, что необходимо повысить прозрачность в строительной отрасли, чтобы на рынке остались работать только порядочные компании.

"Важно повышать прозрачность самой строительной отрасли, на рынке должны работать профессиональные, финансово-устойчивые, приличные, порядочные строительные компании", - указал глава кабинета министров. Он пояснил: "Для людей покупка квартиры - это всегда огромные деньги, зачастую все сбережения семьи и очень часто долговые обязательства, поэтому покупатели жилья должны быть защищены". Председатель правительства напомнил о принятии в первом чтении законопроекта о создании фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Премьер также высказался за необходимость "продолжать системную работу по сокращению административных барьеров, которые преодолевает застройщик для получения разрешения на строительство". "Здесь у нас есть определенные успехи, количество административных процедур за последние шесть лет сократилось, довольно существенно сократились и сроки, но все равно нужно работу в этом направлении продолжать", - считает он.

На заседании Медведев предложил обсудить, какие еще решения необходимо принять для выполнения приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье". Он отметил, что помимо решения основной задачи по обеспечению россиян жильем данный проект дает поддержку "развитию ряда смежных отраслей - от производства строительных и отделочных материалов, комплектующих, инженерных сетей до производства мебели, бытовой техники, предоставления коммунальных услуг". "В целом за последние годы жилищное строительство у нас достаточно активно развивалось, были достигнуты рекордные объемы ввода жилья, ипотека стала основным инструментом поддержки людей, инструментом покупки квартиры, но этого мало", - подчеркнул премьер.