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Песков, комментируя памятную доску Сталину в МГЮА, призвал адекватно относиться к истории

Общество
28 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Представитель Кремля подчеркнул, что официальной позиции по данной ситуации быть не может

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя установку мемориальной доски Иосифу Сталину в Московской государственной юридической академии (МГЮА), призвал адекватно относиться к истории.

"Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и история должна восприниматься максимально адекватно", - заявил он журналистам.

Накануне адвокат Генри Резник объявил в СМИ о своем уходе из МГЮА в связи с тем, что руководство вуза установило в центральной аудитории академии мемориальную доску Сталину. Солидарность с позицией Резника выразил и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский. Несколько дней назад на сайте change.org была опубликована петиция с требованием к руководству вуза демонтировать памятную доску. На нынешний момент ее подписали более 5900 человек.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Барщевский, Михаил Юрьевич Сталин, Иосиф Виссарионович
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