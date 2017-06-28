"Аэрофлот" задержал вылет рейса "Саратов - Москва" на восемь часов по технической причине

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САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" задержан почти на восемь часов из саратовского аэропорта в Москву по техническим причинам. Вылет должен был состояться 28 июня в 12:30 мск, однако его перенесли на 21:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Саратов-Центральный.
"Вылет рейса перенесен на 21:00 по техническим причинам. Все остальные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" совершаются в соответствии с расписанием", - уточнили в справочной.
Всего вылететь не смогли 75 человек.
"Аэрофлот" организует трансфер и размещение в гостинице. Пассажирам, следующим с пересадками, меняют рейсы.