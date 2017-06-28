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Власти надеются, что в Подмосковье построят больше четырех мусоросжигательных заводов

Общество
28 июня, 14:13 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 28, июня. /ТАСС

Мусор, который должен был быть захоронен на полигоне "Кучино", планируют направить на свалки Клинского, Люберецкого, Ногинского и Можайского районов

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КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья выразили надежду, что число мусоросжигательных заводов не ограничится уже запланированными четырьмя, и в области будет построено еще несколько. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

"Мы приняли постановление, в котором подтвердили соглашение, заключаемое между правительством региона и инвестором, которое предусматривает строительство четырех заводов и передачу земельных участков. Мы рассчитываем, что это только первые четыре завода и нам удастся добиться строительства еще нескольких", - сказал он.

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© Сергей Бобылев/ТАСС

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Ранее сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников предложил рассмотреть возможность строительства современного мусоросжигательного завода на территории городского округа Балашиха, где был закрыт полигон твердых бытовых отходов "Кучино". Также сообщалось, что власти региона планируют с 2019 года начать вводить в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода в рамках реформации системы обращения с отходами в области: в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн.

Тем временем мусор, который должен был быть захоронен на Кучинском полигоне, Министерство экологии и природопользования Подмосковья планирует направить на свалки Клинского, Люберецкого, Ногинского и Можайского районов области.

Жители пожаловались на Кучинский мусорный полигон президенту РФ Владимиру Путину 15 июня в ходе "Прямой линии". В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства глава государства вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня. Рекультивация полигона начнется в 2018-2019 гг., ее стоимость будет известна после разработки проектно-сметной документации.

Кучинская свалка, по данным Министерства экологии Московской области, принимала до 600 тыс. тонн мусора в год, причем до 90% этих отходов вывозилось из Москвы. По данным экологического движения "РосЭко", полигон был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров. В 800 метрах от свалки расположены 3 высотных дома, в 200 метрах - деревня Фенино.

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