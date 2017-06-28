Песков не стал оценивать опрос, где Путин занял второе место после Сталина

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку результатам социологического опроса, в котором Владимир Путин в списке выдающихся людей всех времен и народов занял второе место после Иосифа Сталина.
В беседе с журналистами представитель Кремля назвал этот социологический опрос "Левада-центра" "достаточно интересным", однако не стал давать оценку его результатам, не зная, как именно были сформулированы вопросы. "Все зависит от формулировок вопросов. Потому что, если просто абстрагироваться от этого и сопоставить с другими соцопросами, где речь идет об уровне поддержки Владимира Путина, то, конечно, можно спорить", - заметил Песков.
"Не зная этого [как именно звучали формулировки], точно давать какую-то оценку невозможно", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента.