Совфед одобрил закон о реновации

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы. За принятие закона проголосовали 147 сенаторов, никто не высказался против, четверо парламентариев воздержались.

В документе дается определение понятию "реновация": "совокупность мероприятий, направленных на обновление среды проживания граждан в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в Москве и в целях обеспечения развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территорий".

В законе уточнены характеристики домов, которые могут войти в программу реновации: многоквартирные дома не выше девяти этажей, возведенные по типовым проектам 1957-1968 гг. "с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий".

Гарантии собственникам

Закон предоставляет собственникам квартир возможность получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. При этом новое жилье будет находиться пределах того же района, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов: там квартиры будут давать в пределах того же округа, а не района.

Кроме того, согласно новому закону, желающие могут за дополнительную плату получить квартиры большей площади или с большим количеством комнат, в том числе это может быть сделано за счет средств материнского капитала. Как только по конкретному дому будет принято решение о сносе по программе реновации, жителей освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт. В законе также отмечается, что собственники и наниматели квартир в домах, подлежащих сносу, не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не выплатили денежную компенсацию.

В документе прописана норма, в соответствии с которой включение в перечень домов, попадающих в программу, будет прекращено до подписания закона президентом.

Законом предусматривается, что граждане, которые живут в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Определяется порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния.

Устанавливается гарантия владельцам нежилых помещений, которые будут изыматься в связи со сносом домов, на предварительную компенсацию. Представители малого и среднего бизнеса могут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов.

Регламент голосования по реновации и гарантии ипотечникам

В законе прописаны гарантии для тех, кто приобрел квартиру в подлежащем сносу доме в ипотеку. Ипотечный кредит перейдет на новое помещение, которое предоставят в рамках программы.

При этом есть оговорка о том, что нормы закона о реновации не распространяются на аварийное жилье. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации жилого фонда Москвы, их снос и гарантии жителям регулируются уже существующими законами.

В законе о реновации есть и правила учета голосов жителей, высказывающихся за или против программы. Отмечается, что жильцы в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы. Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, дом исключат из программы.