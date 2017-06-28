Мурманск защитят от угольной пыли петербургскими елями

МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП) нашел уникальное решение по защите города от угольной пыли, образующейся при перегрузке. Как сообщили в среду в пресс-службе порта, на производственной площадке предприятия были высажены более 60 хвойных и лиственных деревьев высотой от 3 до 5,5 метров.

"Функция этих елей не только декоративная, но и защитная. Живая изгородь из вечнозеленых растений будет не только обогащать воздух фитонцидами, но и станет препятствовать распространению пыли", - уточнили в компании.

Часть растений, высаженных в порту, была выращена специально для рекреационных целей на опытном участке Полярно-альпийского сада-института им. Н. А. Аврорина недалеко от города Апатиты. Еще 30 пушистых елей в виде эксперимента привезли в Мурманский порт из Санкт-Петербурга сотрудники агротехнической компании "Сервис БиС", которые уже имеют опыт подобных проектов.

Портовики уже не первый раз проводят особенные акции по озеленению Мурманска. В конце мая прошлого года к 100-летнему юбилею города были высажены 100 кустов сирени возле памятника "Ждущей", осенью более 150 новых растений появились в сквере на улице Марата в рамках проекта "Зеленый рекорд". Если эксперимент по созданию на территории порта "живых изгородей" из хвойных растений окажется удачным, высадку растений продолжат осенью.

Борьба с угольной пылью

Идущий на экспорт уголь является основным грузом ММТП. Из 15 млн тонн грузов, обработанных портом за 2016 год, на него приходится около 14 млн. При этом угольная пыль в последние годы была большой проблемой в Мурманске. Жители неоднократно жаловались на черный налет на окнах и машинах. Исследования ученых показали, что во многом причиной налета является именно пыль, образующаяся при перегрузке угля в торговом порту.

Масштабные меры по борьбе с пылью порт начал принимать в 2015 году, основным инструментом стали водяные туманообразующие пушки. С их помощью орошают воздух над районами перегрузки угля, что не дается пыли распространяться дальше. В порту действуют стационарная система орошения из четырех пушек и три мобильные пушки. Для Мурманска систему адаптировали под арктический климат, что позволило использовать ее при температурах до -30 градусов.

Система пылеподавления снизила концентрацию угольной пыли на промплощадке порта и на границе санитарно-защитной зоны почти вдвое. В 2017 году систему пылеподавления из двух туманообразующих пушек установят еще на одном грузовом районе порта.

Еще одним экологическим проектом, направленным как на снижение выбросов угля в воздух, так и на сокращения загрязненных сбросов в Кольский залив, станет строительство очистных сооружений ливневых сточных вод. Они позволят собрать ливневые стоки и повторно использовать их в пушках системы пылеподавления. Таким образом, будет создан замкнутый оборот воды.

По прогнозу, очистные сооружения снизят концентрацию вредных веществ в воде на 98%, кроме того, для системы пылеподавления ежегодно будет дополнительно поступать 10 тыс. кубометров воды, что снизит потребление чистой воды. Монтаж сооружений планируется закончить к маю этого года, пусконалодочные работы начнутся в июне, к июлю система должна заработать.

Третьим экологическим проектом станет установка по периметру производственной площадки порта пылеветрозащитных экранов. Предпроектные исследования были проведены портом совместно с научно-технической компаний "Шанфэн" из КНР. Экран сможет снизить воздействие ветра на районы перегрузки угля, а также будет задерживать идущую за пределы промплощадки угольную пыль. Строительные работы начнутся в этом году.