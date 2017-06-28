Мурманск защитят от угольной пыли петербургскими елями

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МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Мурманский морской торговый порт (ММТП) нашел уникальное решение по защите города от угольной пыли, образующейся при перегрузке. Как сообщили в среду в пресс-службе порта, на производственной площадке предприятия были высажены более 60 хвойных и лиственных деревьев высотой от 3 до 5,5 метров.
"Функция этих елей не только декоративная, но и защитная. Живая изгородь из вечнозеленых растений будет не только обогащать воздух фитонцидами, но и станет препятствовать распространению пыли", - уточнили в компании.
Часть растений, высаженных в порту, была выращена специально для рекреационных целей на опытном участке Полярно-альпийского сада-института им. Н. А. Аврорина недалеко от города Апатиты. Еще 30 пушистых елей в виде эксперимента привезли в Мурманский порт из Санкт-Петербурга сотрудники агротехнической компании "Сервис БиС", которые уже имеют опыт подобных проектов.
Портовики уже не первый раз проводят особенные акции по озеленению Мурманска. В конце мая прошлого года к 100-летнему юбилею города были высажены 100 кустов сирени возле памятника "Ждущей", осенью более 150 новых растений появились в сквере на улице Марата в рамках проекта "Зеленый рекорд". Если эксперимент по созданию на территории порта "живых изгородей" из хвойных растений окажется удачным, высадку растений продолжат осенью.
Идущий на экспорт уголь является основным грузом ММТП. Из 15 млн тонн грузов, обработанных портом за 2016 год, на него приходится около 14 млн. При этом угольная пыль в последние годы была большой проблемой в Мурманске. Жители неоднократно жаловались на черный налет на окнах и машинах. Исследования ученых показали, что во многом причиной налета является именно пыль, образующаяся при перегрузке угля в торговом порту.
Масштабные меры по борьбе с пылью порт начал принимать в 2015 году, основным инструментом стали водяные туманообразующие пушки. С их помощью орошают воздух над районами перегрузки угля, что не дается пыли распространяться дальше. В порту действуют стационарная система орошения из четырех пушек и три мобильные пушки. Для Мурманска систему адаптировали под арктический климат, что позволило использовать ее при температурах до -30 градусов.
Система пылеподавления снизила концентрацию угольной пыли на промплощадке порта и на границе санитарно-защитной зоны почти вдвое. В 2017 году систему пылеподавления из двух туманообразующих пушек установят еще на одном грузовом районе порта.
Еще одним экологическим проектом, направленным как на снижение выбросов угля в воздух, так и на сокращения загрязненных сбросов в Кольский залив, станет строительство очистных сооружений ливневых сточных вод. Они позволят собрать ливневые стоки и повторно использовать их в пушках системы пылеподавления. Таким образом, будет создан замкнутый оборот воды.
По прогнозу, очистные сооружения снизят концентрацию вредных веществ в воде на 98%, кроме того, для системы пылеподавления ежегодно будет дополнительно поступать 10 тыс. кубометров воды, что снизит потребление чистой воды. Монтаж сооружений планируется закончить к маю этого года, пусконалодочные работы начнутся в июне, к июлю система должна заработать.
Третьим экологическим проектом станет установка по периметру производственной площадки порта пылеветрозащитных экранов. Предпроектные исследования были проведены портом совместно с научно-технической компаний "Шанфэн" из КНР. Экран сможет снизить воздействие ветра на районы перегрузки угля, а также будет задерживать идущую за пределы промплощадки угольную пыль. Строительные работы начнутся в этом году.