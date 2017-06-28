В Кремле следят за ходом работы над законопроектом о защите животных

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Кремль отслеживает ситуацию с прохождением в Госдуме законопроекта об ответственном обращении с животными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Безусловно", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли эта проблема обсуждаться на предстоящей в ближайшее время встрече президента с главой Минприроды РФ Сергеем Донским, Песков отметил, что, "в ходе таких рабочих встреч обсуждаются все актуальные вопросы". "И если министр посчитает необходимым дать какие-то пояснения, то он это сделает", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе. Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ.

Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.

Кроме того, законопроект предусматривает регистрацию домашних животных, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Также планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. Будет определена ответственность владельцев домашних животных, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.