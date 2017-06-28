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Священники в Ирландии просят создать для них телефон психологической помощи

Общество
28 июня, 14:55 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

За последние 15 лет восемь католических священников в Ирландии покончили с собой будучи не в силах справиться с депрессией, сообщается на сайте национальной Ассоциации католических священников

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ДУБЛИН, 28 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Священники католической церкви в Ирландии нуждаются в телефонной службе психологической поддержки. Об этом сообщила национальная Ассоциация католических священников (ACP).

"Мы живем и работаем под постоянным прессингом, и наш моральный дух сильно подорван", - отметил на условиях конфиденциальности один из участников встречи ACP, проходившей в городе Лимерик. "Мы чувствуем себя как моряки на тонущем корабле, нам необходима служба телефона доверия в национальном масштабе, которая могла бы вовремя поддержать", - добавил он.

На сайте Ассоциации сообщается о том, что за последние 15 лет восемь католических священников в Ирландии покончили с собой будучи не в силах справиться с депрессией. На основе анонимных опросов АСР составила список наиболее часто упоминаемых служителями культа проблем: одиночество и социальная отчужденность, сложности с медицинским обслуживанием, рабочая нагрузка, необоснованные обвинения в сексуальных домогательствах.

"Пастырь отделен от своей паствы стеной непонимания и отчуждения, ведь многие люди появляются в храме два раза за всю свою жизнь - на крещении и отпевании", - сетует другой представитель церкви.

Ирландия на протяжении многих веков считалась одной из самых католических стран Европы. Однако в последние 10-15 лет доверие ирландцев к церкви оказалось подорвано чередой громких скандалов. В 2009 году был опубликован доклад правозащитников, в котором 46 священникам-католикам инкриминировались преступления, связанные с педофилией. В начале этого года местная общественность была шокирована находкой в городке Туам (графство Голуэй): на территории бывшего католического приюта были обнаружены останки десятков детей, многие из которых погибли от истощения, болезней и жестокого обращения. Вплоть до 60-х годов прошлого века подобные приюты существовали по всей Ирландии. Помимо детей в них содержались женщины, поведение которых "не соответствовало католической морали". Полномасштабного расследования деятельности этих заведений до сих пор не проведено.

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