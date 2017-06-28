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Власти Подмосковья призвали граждан к активной позиции в борьбе с незаконными свалками

Общество
28 июня, 14:53 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 28, июня. /ТАСС

В вопросах обращения с отходами власти региона также рассчитывают на помощь штата общественных экологических инспекторов

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КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают на активную гражданскую позицию местных жителей в вопросах обращения с отходами, чтобы не допустить возникновения несанкционированных свалок на территории региона. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя подмосковного правительства Александр Чупраков.

"Мы рассчитываем на помощь каждого из вас: на штат общественных экологических инспекторов, на активную позицию жителей, чтобы мы все вместе не допускали появление навалов мусора. Независимо от того, барак это, дорога, лес. Важно, чтобы мы вместе с вами поняли, что нам надо с этим бороться", - сказал он.

В минувшую пятницу, 23 июня, в деревне Фенино городского округа Балашиха с широким общественным резонансом закрыли полигон ТБО "Кучино", который считался одним из самых больших в Московской области и принимал до 90% коммунального мусора Москвы. Ликвидировать объект потребовал президент России Владимир Путин на совещании с правительством 22 июня после того, как во время "Прямой линии" 15 июня к нему обратились жители расположенных рядом с полигоном домов и пожаловались на запах от свалки.

Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу свалки с 23 июня. Накануне, 27 июня, вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил сосредоточить усилия на устранении негативных факторов, влияющих на людей, проживающих вблизи полигона ТБО "Кучино", и определить объемы и источники финансирования проекта. По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.

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