Парламент Петербурга поддержал запрет для детей посещать тотализаторы и стриптиз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга приняло на заседании в среду в первом чтении законопроект, который запретит несовершеннолетним посещать букмекерские конторы, кальянные и стриптиз, а ночью стройки, кладбища и крыши. За поправки в так называемый закон о комендантском часе для детей, принятый в 2014 году по инициативе депутата Виталия Милонова, проголосовали 42 из 50 депутатов.

"Предлагается дополнить перечень мест, где находиться несовершеннолетним запрещается, такими местами, как кальянные, которые становятся популярнее, тотализаторы, пункты приемы ставок, букмекерские конторы, а также предлагается запретить нахождение несовершеннолетних в местах, где проводятся зрелищные мероприятия эротического характера", - сказал глава фракции "Единая Россия" в городском парламенте Александр Тетердинко, представляя законопроект.

По его словам, в перечень мест, где дети и подростки не смогут находиться в ночное время без сопровождения взрослых, войдут кладбища, котельные, колодцы сетей коммуникаций, недостроенные объекты, крыши зданий - места, которые опасны для несовершеннолетних.

"Я считаю, что данный законопроект позволит снизить уровень детского травматизма, причинения вреда духовно- нравственному развитию несовершеннолетних и оградит их от действия табачного дыма", - отметил Тетердинко.

Во втором чтении поправки будут рассмотрены после 1 ноября.

Принятый в 2014 году городской закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге" установил прямой запрет для несовершеннолетних посещать бары и другие питейные заведения, а также секс-шопы. Кроме того, он установил комендантский час для детей в ночное время, ограничив их нахождение в общественных местах, в том числе на улицах, в развлекательных центрах, в общественном транспорте без взрослых.