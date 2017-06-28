Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Видеокамеры ГЭС в Северной Осетии "поймали" краснокнижного леопарда

Общество
28 июня, 15:45 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 28, июня. /ТАСС

Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность данного подвида оценивается всего в 870-1,3 тыс. особей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Камеры наблюдения Зарамагской ГЭС в Северной Осетии запечатлели переднеазиатского леопарда - исчезнувшего с территории России хищника и геральдического символа республики, восстановлением популяции которого сейчас занимаются на Северном Кавказе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Русгидро".

"На снятом камерами видео видно, как крупный хищник кошачьего облика, не испытывая беспокойства, перемещается по горному склону вблизи сооружений гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

В 2016 году Северо-Осетинский филиал "Русгидро" и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве с целью содействия восстановлению популяции леопардов в Северной Осетии. В рамках соглашения реализуется программа по сбору и анализу научной информации о животных, попадающих в объективы камер систем видеонаблюдения и мониторинга гидроэлектростанций.

"Поскольку речь идет о восстановлении некогда уничтоженного вида на Кавказе, регистрация леопарда в Северной Осетии крайне важна для реализации актуализированной программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе и выбора территории для последующих выпусков в природу специально подготовленных молодых животных, рожденных в Сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе" - цитирует пресс- служба "Русгидро" Вячеслава Рожнова, академика РАН, директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Леопард на гербе двух Осетий

Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность данного подвида оценивается всего в 870-1,3 тыс. особей. Леопард является геральдическим символом Северной Осетии и изображен на гербе республики. Кроме того, он является символом столицы региона - Владикавказа, а также изображен на гербе Южной Осетии.

По данным Северо-Осетинского государственного природного заповедника леопард обитал на Большом Кавказе до начала XX века. Его истребили буквально за три десятилетия, и после 1950-х годов леопард заходил на Большой Кавказ только с территории Армении и Азербайджана, где его популяция существовала до 1980-х годов. В Северной Осетии последних леопардов убили в 1920-е годы.

Ранее сообщалось, что новые заповедные зоны обитания переднеазиатского леопарда могут появиться в Дагестане и Северной Осетии в рамках программы по восстановлению этих редких хищников на Кавказе. Программа была разработана специалистами (РАН) совместно с WWF России и утверждена Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 2006 году. Первый этап программы был завершен в июле 2016 года, когда в дикую природу Кавказского государственного природного биосферного заповедника были успешно выпущены три переднеазиатских леопарда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донбассе взорвался автомобиль с сотрудниками СБУ
2
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
3
Заксобрание Петербурга проголосовало против проведения референдума по Исаакию
4
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
5
Алишер Усманов объявил конкурс стартапов с ежемесячным призом в 1 млн руб.
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
Темы дня
Загрузка...
Реклама