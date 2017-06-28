Видеокамеры ГЭС в Северной Осетии "поймали" краснокнижного леопарда

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Камеры наблюдения Зарамагской ГЭС в Северной Осетии запечатлели переднеазиатского леопарда - исчезнувшего с территории России хищника и геральдического символа республики, восстановлением популяции которого сейчас занимаются на Северном Кавказе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Русгидро".

"На снятом камерами видео видно, как крупный хищник кошачьего облика, не испытывая беспокойства, перемещается по горному склону вблизи сооружений гидроэлектростанции", - говорится в сообщении.

В 2016 году Северо-Осетинский филиал "Русгидро" и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве с целью содействия восстановлению популяции леопардов в Северной Осетии. В рамках соглашения реализуется программа по сбору и анализу научной информации о животных, попадающих в объективы камер систем видеонаблюдения и мониторинга гидроэлектростанций.

"Поскольку речь идет о восстановлении некогда уничтоженного вида на Кавказе, регистрация леопарда в Северной Осетии крайне важна для реализации актуализированной программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе и выбора территории для последующих выпусков в природу специально подготовленных молодых животных, рожденных в Сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе" - цитирует пресс- служба "Русгидро" Вячеслава Рожнова, академика РАН, директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Леопард на гербе двух Осетий

Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопарда. Общая численность данного подвида оценивается всего в 870-1,3 тыс. особей. Леопард является геральдическим символом Северной Осетии и изображен на гербе республики. Кроме того, он является символом столицы региона - Владикавказа, а также изображен на гербе Южной Осетии.

По данным Северо-Осетинского государственного природного заповедника леопард обитал на Большом Кавказе до начала XX века. Его истребили буквально за три десятилетия, и после 1950-х годов леопард заходил на Большой Кавказ только с территории Армении и Азербайджана, где его популяция существовала до 1980-х годов. В Северной Осетии последних леопардов убили в 1920-е годы.

Ранее сообщалось, что новые заповедные зоны обитания переднеазиатского леопарда могут появиться в Дагестане и Северной Осетии в рамках программы по восстановлению этих редких хищников на Кавказе. Программа была разработана специалистами (РАН) совместно с WWF России и утверждена Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 2006 году. Первый этап программы был завершен в июле 2016 года, когда в дикую природу Кавказского государственного природного биосферного заповедника были успешно выпущены три переднеазиатских леопарда.