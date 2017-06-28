Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора

Прядкин: идеальный календарь РФПЛ создать невозможноСпорт 28 июня, 16:53
Агент: семь клубов КХЛ проявляют интерес к нападающему московского "Динамо" ФедоровуСпорт 28 июня, 16:40
Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 стартует 15 июляСпорт 28 июня, 16:39
История iPhone. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:36
СМИ: БК "Химки" договорился о заключении контракта с тренером БарцокасомСпорт 28 июня, 16:35
Чемпион мира по мотогонкам Бьяджи выписан из больницы после аварииСпорт 28 июня, 16:27
Дом культуры имени Серафимовича в Москве. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:23
Фетисов: переход Панарина в "Коламбус" может помочь его карьерному ростуСпорт 28 июня, 16:21
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр РоскомнадзораОбщество 28 июня, 16:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Создатель Telegram Павел Дуров согласился на включение месссенджера в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников, о чем создатель Telegram сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Однако при этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".
"Регистрационные данные о компании - издателе Telegram - не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", - заявил он.
"Однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" - равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - добавил Дуров.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что внесение в реестр организаторов распространения информации данных о компании, управляющей мессенджером Telegram, не означает предоставление доступа к перепискам пользователей.
"Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном - о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка", - говорил Жапров в эфире телеканала "Россия 1".
Дуров, комментируя это заявление, отметил, что когда соглашается на внесение Telegram в реестр, то исходит "из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора ("на этом точка")".
Основатель Telegram подчеркнул, что компания не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств. Он добавил, что Telegram будет сотрудничать с российским регулятором на том же уровне, что и в других странах. Дуров пояснил, что под этим следует понимать "совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также работу по пресечению рассылок спама".
"Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании", - резюмировал основатель Telegram.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.
В ответ на это Дуров заявлял, что требования Роскомнадзора предоставить ведомству данные противоречат Конституции РФ о праве на тайну переписки.