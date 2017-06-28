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Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора

Общество
28 июня, 16:07 дата обновления: 28 июня, 16:37 UTC+3

При этом основатель мессенджера отказался выполнять требования "пакета Яровой"

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Павел Дуров

Павел Дуров

© REUTERS/Albert Gea

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Создатель Telegram Павел Дуров согласился на включение месссенджера в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников, о чем создатель Telegram сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Однако при этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".

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"Регистрационные данные о компании - издателе Telegram - не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", - заявил он.

"Однако мы не будем выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" - равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram", - добавил Дуров.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что внесение в реестр организаторов распространения информации данных о компании, управляющей мессенджером Telegram, не означает предоставление доступа к перепискам пользователей.

"Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном - о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка", - говорил Жапров в эфире телеканала "Россия 1".

Дуров, комментируя это заявление, отметил, что когда соглашается на внесение Telegram в реестр, то исходит "из соответствия истине заявления главы Роскомнадзора ("на этом точка")".

Ничего лишнего

Основатель Telegram подчеркнул, что компания не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств. Он добавил, что Telegram будет сотрудничать с российским регулятором на том же уровне, что и в других странах. Дуров пояснил, что под этим следует понимать "совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также работу по пресечению рассылок спама".

"Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании", - резюмировал основатель Telegram.

Противостояние РКН и Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня лично обратился к Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

В ответ на это Дуров заявлял, что требования Роскомнадзора предоставить ведомству данные противоречат Конституции РФ о праве на тайну переписки.

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