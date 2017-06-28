Муром отметит День семьи, любви и верности показом мод и грандиозным концертом

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Муром станет центром празднования Дня семьи, любви и верности, 8 июля в городе пройдет показ мод и трехчасовой концерт на набережной Оки. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в среду рассказал генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев.

"Будет прекрасный показ мод, мы привезем в столицу Дня семьи любви и верности выставку работ 11 ведущих модельеров России, связанных с русским костюмом. Это будут работы Дмитрия Симачева, Вячеслава Зайцева, Егора Зайцева, Валентина Юдашкина - официального модельера праздника", - сообщил он.

По традиции, в этой день на набережной Оки пройдет концертный марафон, который смогут увидеть все жители страны. "Будет насыщенная программа, рассчитанная на три часа. Концерт пройдет на набережной реки Оки и завершится красивым фейерверком. Концерт будет транслироваться Первым каналом", - добавил Соловьев.

Также в этот день гости праздника выберут царь-калач, который является одним из символов города, познакомятся с традиционными ремеслами Руси и совершат путешествие по гастрономической карте городов Владимирской области.

В свою очередь, вице-губернатор региона Михаил Колков рассказал, что в область, благодаря празднику, ежегодно приезжают миллионы гостей. "День семьи, любви и верности вносит огромный вклад в развитие туризма. Каждый год приток туристов во Владимирскую область возрастает на 20-25%, сейчас это 4 миллиона человек по итогам 2016 года", - сообщил он.

День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.

Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.

Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.