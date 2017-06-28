В Якутии началась арктическая экспедиция по следам путешественника Обручева

Прядкин: идеальный календарь РФПЛ создать невозможноСпорт 28 июня, 16:53
Агент: семь клубов КХЛ проявляют интерес к нападающему московского "Динамо" ФедоровуСпорт 28 июня, 16:40
Первый тур чемпионата России по футболу сезона-2017/18 стартует 15 июляСпорт 28 июня, 16:39
История iPhone. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:36
СМИ: БК "Химки" договорился о заключении контракта с тренером БарцокасомСпорт 28 июня, 16:35
Чемпион мира по мотогонкам Бьяджи выписан из больницы после аварииСпорт 28 июня, 16:27
Дом культуры имени Серафимовича в Москве. ДосьеБиографии и справки 28 июня, 16:23
Фетисов: переход Панарина в "Коламбус" может помочь его карьерному ростуСпорт 28 июня, 16:21
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр РоскомнадзораОбщество 28 июня, 16:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 28 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Экспедиция по следам ученого и путешественника начала XX века Сергея Обручева началась в Якутии. Об этом сообщил в среду ТАСС один из организаторов экспедиции, исполнительный директор Якутского отделения Русского географического общества Дмитрий Соловьев.
"Экспедиция по инициативе дочери Сергея Обручева пройдет часть пути, который в 20-х годах XX века проложил исследователь-путешественник на севере Якутии, также в ходе экспедиции будет снят документальный фильм для увековечения памяти Обручева", - сказал Соловьев.
Экспедиция вылетела из Якутска в Оймяконский район 28 июня. Оттуда путешественники на вахтовых машинах отправятся в горы. Экспедиция продлится 14 дней, группа пройдет более 150 км от поселка Усть-Нера до горы Чон.
"Экспедиция совпала с научной практикой студентов-географов Северо-Восточного федерального университета, которые во время экспедиции изучат хребет Черского, который был открыт Сергеем Обручевым", - сказал Соловьев.
Обручев провел три крупные экспедиции на территории Дальнего Востока: в 1926 году, 1928-1930 годах и 1934-1935 годах. В результате этих экспедиций были открыты хребет Черского и Юкагирское плато, нанесены на карту Колыма с притоками и многие другие реки края, исследована Чукотка. После экспедиций Обручева неизведанная ранее огромная территория Сибири, недра которой оказались богаты полезными ископаемыми, вошла составной частью в народное хозяйство страны.