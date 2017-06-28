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В Якутии началась арктическая экспедиция по следам путешественника Обручева

Общество
28 июня, 16:34 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

В ходе экспедиции будет снят документальный фильм для увековечения памяти Обручева"

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ЯКУТСК, 28 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Экспедиция по следам ученого и путешественника начала XX века Сергея Обручева началась в Якутии. Об этом сообщил в среду ТАСС один из организаторов экспедиции, исполнительный директор Якутского отделения Русского географического общества Дмитрий Соловьев.

"Экспедиция по инициативе дочери Сергея Обручева пройдет часть пути, который в 20-х годах XX века проложил исследователь-путешественник на севере Якутии, также в ходе экспедиции будет снят документальный фильм для увековечения памяти Обручева", - сказал Соловьев.

Экспедиция вылетела из Якутска в Оймяконский район 28 июня. Оттуда путешественники на вахтовых машинах отправятся в горы. Экспедиция продлится 14 дней, группа пройдет более 150 км от поселка Усть-Нера до горы Чон.

"Экспедиция совпала с научной практикой студентов-географов Северо-Восточного федерального университета, которые во время экспедиции изучат хребет Черского, который был открыт Сергеем Обручевым", - сказал Соловьев.

Обручев провел три крупные экспедиции на территории Дальнего Востока: в 1926 году, 1928-1930 годах и 1934-1935 годах. В результате этих экспедиций были открыты хребет Черского и Юкагирское плато, нанесены на карту Колыма с притоками и многие другие реки края, исследована Чукотка. После экспедиций Обручева неизведанная ранее огромная территория Сибири, недра которой оказались богаты полезными ископаемыми, вошла составной частью в народное хозяйство страны.

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