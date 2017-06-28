День семьи, любви и верности отметят россияне более чем в 80 странах

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россияне, проживающие более чем в 80 странах, смогут принять участие в праздновании Дня семьи, любви и верности. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказала журналистам начальник управления гуманитарного сотрудничества и молодежной политики Россотрудничества Ольга Евко.
"Все представительства Россотрудничества за рубежом, а это 81 страна, будут задействованы в мероприятиях, посвященных этому дню. Будут приглашаться артисты, организовываться культурные программы, фуршеты", - сказала она.
Ольга Евко отметила, что ведомство вручит порядка 400 наград парам, прожившим в браке более 25 лет. "В этом году мы запланировали вручение порядка 400 наградных комплектов, уже получены ходатайства из 43 стран. Причем среди награждаемых есть как наши соотечественники - потомки разных волн эмиграции, так и иностранные граждане", - подчеркнула представитель Россотрудничества.
Она добавила, что иностранцы проявляют большой интерес к этому празднику, и им открыт вход на все мероприятия. "Мероприятия открыты абсолютно для всех, в них принимают участие семьи не только из числа наших соотечественников, но и коренное население этих стран", - добавила Евко.
День семьи, любви и верности официально отмечается в России 8 июля. Праздник был учрежден в 2008 году при поддержке президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.
Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе.
Скончались Петр и Феврония в один день и час - 8 июля по новому стилю. В этот день Русская православная церковь чтит память покровителей семьи и брака.