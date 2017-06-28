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Спецборт МЧС доставит младенца на лечение в Назрань

Общество
28 июня, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Сотрудники также доставят попавшую в ДТП девушку в Москву

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Самолет МЧС России, так называемый летающий госпиталь, везет новорожденного ребенка на лечение из Санкт-Петербурга в Назрань, а затем доставит из Назрани в Москву девушку, получившую тяжелые травмы в ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"С подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию новорожденной девочки из Санкт-Петербурга в Назрань, а затем из Назрани в Москву самолет доставит девушку, получившую многочисленные травмы в дорожно-транспортном происшествии", - сообщили в министерстве.

Обе пациентки нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

В Назрани девочку из Санкт-Петербурга доставят для специализированного лечения в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Далее спецборт проследует в Москву, куда доставит пациентку из Назрани для специализированного лечения в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Спецборт МЧС России, осуществляющий санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим непосредственно в воздухе во время перелета.

На протяжении всего перелета пациентов будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России, а также психолог МЧС России.

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