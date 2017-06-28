Роскомнадзор включил Telegram в свой реестр

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр распространителей информации в интернете. Данные о компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership, управляющей мессенджером, появились в реестре, который ведет Роскомнадзор.

В реестр внесены три сервиса: собственно сайт Telegram - telegram.org, сокращенная версия сайта t.me, а также браузерная версия мессенджера web.telegram.org. В описании сервиса отмечается, что Telegram - это "кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств". Доступ к сервисам не ограничивается.

Кроме того, Telegram присвоен реестровый номер, в сведениях на сайте реестра указан фактический адрес организации и электронный адрес, а также дата регистрации в реестре.

Ранее пресс-службе ведомства, со ссылкой на слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, сообщила, что мессенджер предоставил все необходимые данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

"На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр", - сказал Жаров.

Он уточнил, что таким образом Telegram начал работать в правовом поле РФ. "Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции", - сказал он.

Как сообщалось ранее, создатель Telegram Павел Дуров согласился на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников. При этом Дуров отметил, что Telegram не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".

Основатель Telegram подчеркнул, что компания не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств. Он добавил, что Telegram будет сотрудничать с российским регулятором на том же уровне, что и в других странах. Дуров пояснил, что под этим следует понимать "совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также работу по пресечению рассылок спама".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня лично обратился к Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, отмечал он, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

В ответ на это Дуров заявлял, что требования Роскомнадзора предоставить ведомству данные противоречат Конституции РФ о праве на тайну переписки.

Как считают опрошенные ТАСС эксперты, еще до включения Telegram в реестр, регистрация Telegram как организатора распространения информации не решит проблему. "Непонятность ситуации заключается в том, что, зарегистрировавшись как ОРИ (организатор распространения информации - прим. ТАСС), организация должна выполнять условия законов РФ. В своем же посте Дуров говорит о том, что он не будет исполнять законы, которые у нас работают. Поэтому, в принципе, ничего не случилось, ничего не произошло", - сказал ТАСС Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По словам директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина, нежелание Дурова исполнять российские законы в будущем "выглядит как бомба замедленного действия".