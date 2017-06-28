МВД: иммиграция в Россию оказывает положительное влияние на демографию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. МВД России заявляет о положительном влиянии иммиграции в РФ на демографию.

"Иммиграция в Российскую Федерацию продолжает оказывать положительное влияние на демографическое и социально-экономическое развитие как Российской Федерации в целом, так и отдельных ее субъектов", - говорится в проекте концепции миграционной политики РФ, разработанном МВД России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

МВД поясняет, что в 2007 - 2011 гг. естественная убыль населения России была полностью замещена миграционным приростом, а в 2011-2015 гг. миграционный прирост многократно превысил естественную убыль и обеспечил устойчивое увеличение численности населения РФ.

"В 2010 году численность внешних трудовых мигрантов составляла 1,6 млн человек и к 2016 году увеличилась до 1,8 млн, при этом численность рабочей силы в РФ за это время увеличилась на 1,5 %, а уровень безработицы сократился с 7,3 % в 2010 году до 5,5 % в 2016 году", - говорится в проекте концепции.

Согласно статистическим данным, в 2012 - 2016 гг. по сравнению с периодом 2007 - 2011 гг. количество мигрантов на территории РФ увеличилось вдвое, при этом доля внутренних мигрантов в среднем составила 88 %, а доля иммигрантов - 12 %.

"В результате притока населения из зарубежных стран ежегодный миграционный прирост в Российской Федерации увеличился на 15 % и составил в среднем 280 тыс. человек в год. Создание условий для привлечения граждан Российской Федерации в приграничные и стратегически важные регионы, а также трудонедостаточные регионы способствуют социально- экономическому развитию данных субъектов Российской Федерации", - отмечается в документе.

Иностранные студенты

Число иностранных студентов в российских высших учебных заведениях за последние пять лет увеличилось в 1,5 раза.

Рост числа иностранных студентов в МВД связывают с ранее принятыми мерами, направленными на доступность системы высшего образования для иностранцев. "Принятые в 2012 - 2016 гг. меры, направленные на повышение доступности российской системы высшего образования для иностранных студентов, позволили увеличить количество привлекаемых в образовательные организации иностранных студентов в 1,5 раза", - говорится в документе.

Если на начало 2010-2011 учебного года в вузах России обучались почти 154 тыс. иностранцев, то на начало 2015-2016 учебного года - 242,4 тыс. иностранных студентов. При этом в МВД считают, что необходимо принятие дополнительных мер, "направленных на создание условий для более активного привлечения в Российскую Федерацию иностранных педагогических и научных работников".

В проекте концепции указано, что необходимо совершенствовать и механизмы для привлечения востребованных экономикой квалифицированных иностранных специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе.