Клименко: история с вирусом-вымогателем стала "информационной катастрофой"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. История с вирусом-вымогателем Petya, атаковавшим различные компании по всему миру 27 июня, является "информационной катастрофой" из-за ее высокой обсуждаемости в СМИ, считает советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Об этом он заявил 28 июня в эфире радиостанции "Вести FM".

"Я не увидел ни одного "упавшего" сайта, я не увидел больницы, в которой в ходе операции была бы отключена аппаратура. Есть информационный фон, есть известная проблема: вирусы-шифровальщики. Но если закрыть глаза и не слушать СМИ, - ничего не происходит. Это информационная катастрофа", - сказал он.

Клименко добавил, что разработчики вируса собрали небольшое количество денег. "Видно, сколько денег собирает вся эта история: катастрофически мало", - отметил он.

По словам советника президента, существование вирусов возможно благодаря наличию анонимных платежных систем. "Благодаря анонимным средствам платежей вирусы и живут", - заключил он.

Во вторник, 27 июня, стало известно об атаке новой модификации вируса, который блокирует доступ к данным и требует деньги за разблокировку. Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.