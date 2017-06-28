Власти Люберец не допустят образования новых полигонов после закрытия Кучинской свалки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковных Люберец не допустят образования новых полигонов в округе после закрытия крупной свалки "Кучино" в смежном Балашихинском округе. Об этом заявил глава городского округа Владимир Ружицкий на встрече с жителями в среду.

"Других полигонов в городском округе не появится", - сказал он, комментируя запланированное в 2020 году закрытие Люберецкого мусорного полигона "Торбеево".

Ранее жители Балашихинского округа выражали опасения, что после закрытия полигона "Кучино" ближайшие свалки Торбеево и Пуршево [в Балашихинском округе] ускорят свой рост.

"Ни одного транспортного средства с балашихинской свалки "Кучино" не перераспределено к нам в Люберцы", - отметил Ружицкий.

Проектная мощность Торбеевского полигона к 2020 году завершится, и мусор из Люберец будет перенаправлен на один из четырех новых мусоросжигательных заводов, продолжил глава муниципалитета.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья планировали с 2019 года начать вводить в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.

Резонансный регион

Полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском округе принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них, по официальным данным Минэкологии области, до 90% завозилось из столицы. Жители близлежащих домов ранее заявляли, что свалка начала "активно расти" приблизительно с 2015 года. Часть мусора полигон принимал по "серым" схемам, заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган в среду. Ущерб экологии региона от работы этой свалки министр оценил в 2,2 млрд рублей.

Полигон был закрыта 23 июня в Подмосковье по требованию президента РФ, операторы свалок Московского региона и мусоровывозящие компании разрабатывают новую схему вывоза мусора, который должен был быть захоронен в Кучино.