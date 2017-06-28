Власти Люберец не допустят образования новых полигонов после закрытия Кучинской свалки

Болт стал победителем этапа "Мирового вызова" в Остраве в беге на 100 мСпорт 28 июня, 22:48
Суд на шесть суток арестовал Мару Багдасарян за прогулы обязательных работПроисшествия 28 июня, 22:45
НАТО наращивает силы и увеличивает расходыМеждународная панорама 28 июня, 22:31
Гинер: английский чемпионшип является турниром ниже среднего уровняСпорт 28 июня, 21:03
Народные гулянья: болельщики водили хороводы перед матчем Чили - Португалия в КазаниСпорт 28 июня, 20:59
Никакого криминала: о чем говорится в опубликованном расследовании ФИФАСпорт 28 июня, 20:56
Гинер: футболист Еременко должен сделать для себя выводыСпорт 28 июня, 20:51
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в СирииМеждународная панорама 28 июня, 20:45
Шишкарев: новый московский гандбольный клуб через год может стать базовым для сборнойСпорт 28 июня, 20:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковных Люберец не допустят образования новых полигонов в округе после закрытия крупной свалки "Кучино" в смежном Балашихинском округе. Об этом заявил глава городского округа Владимир Ружицкий на встрече с жителями в среду.
"Других полигонов в городском округе не появится", - сказал он, комментируя запланированное в 2020 году закрытие Люберецкого мусорного полигона "Торбеево".
Ранее жители Балашихинского округа выражали опасения, что после закрытия полигона "Кучино" ближайшие свалки Торбеево и Пуршево [в Балашихинском округе] ускорят свой рост.
"Ни одного транспортного средства с балашихинской свалки "Кучино" не перераспределено к нам в Люберцы", - отметил Ружицкий.
Проектная мощность Торбеевского полигона к 2020 году завершится, и мусор из Люберец будет перенаправлен на один из четырех новых мусоросжигательных заводов, продолжил глава муниципалитета.
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья планировали с 2019 года начать вводить в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.
Полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском округе принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них, по официальным данным Минэкологии области, до 90% завозилось из столицы. Жители близлежащих домов ранее заявляли, что свалка начала "активно расти" приблизительно с 2015 года. Часть мусора полигон принимал по "серым" схемам, заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган в среду. Ущерб экологии региона от работы этой свалки министр оценил в 2,2 млрд рублей.
Полигон был закрыта 23 июня в Подмосковье по требованию президента РФ, операторы свалок Московского региона и мусоровывозящие компании разрабатывают новую схему вывоза мусора, который должен был быть захоронен в Кучино.