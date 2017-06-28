Зюганов рассказал Путину о форуме к 100-летию Великого Октября

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о форуме к 100-летию Великого Октября, который пройдет в начале ноября и на который приедут парламентарии левоцентристских партий из Европы, несмотря на санкции.

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Мероприятия пройдут в Петербурге и в Москве. На форум приедут делегации из более чем 100 стран, сказал Зюганов на встрече с президентом.

"Готова программа подготовки к 100-летию Великого Октября. Я подготовил программу, сейчас хотел с вами согласовать и надеюсь на поддержку. Там будут парламентарии из всех стран. Самое приятно, они поддержали и по Крыму, и по Донбассу. Это люди очень благоприятно к нам настроены. Для нас это очень важно", - отметил он.

"Мы будем со 2 ноября по 9 ноября три дня в Питере и три дня в Москве. И большой форум в Таврическом и колонном зале. Причем они [парламентарии] готовы выступать. Кстати, очень лояльно настроены, несмотря на санкции", - добавил Зюганов.

Был создан оргкомитет, в МГУ проходила конференция , посвященная этой дате, продолжил лидер КПРФ. "Все лидеры левых и народно-патриоческих партий - их более 150 - попросили провести торжества у нас", - продолжил Зюганов.

"Вся Европа приедет, несмотря на всевозможные разговоры о санкциях", - подчеркнул он. Никакие их санкции не страшат", - добавил он, имея в виду левоцентристские партии.