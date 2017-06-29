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Российские судостроители отмечают профессиональный праздник

Общество
29 июня, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Распоряжение о праздновании Дня кораблестроителя подписал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские судостроители отмечают в четверг свой профессиональный праздник - День кораблестроителя.

Инициатива о закреплении профессионального праздника принадлежит Министерству промышленности и торговли РФ и Объединенной судостроительной корпорации, которая объединяет 80% отрасли. Дата праздника приурочена к 29 июня 1667 года: в этот день был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел" - первого в России военного корабля, построенного по заказу государства. Распоряжение о праздновании Дня кораблестроителя подписал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В Минпромторге отмечали, что в российской судостроительной отрасли работают более 200 тыс. человек. Среди их достижений - создание крупнейшего в мире атомного ледокольного флота. В настоящее время российские судостроительные предприятия строят в интересах обороны государства атомные и неатомные подводные лодки, многоцелевые, сторожевые, пограничные, ракетные корабли, различные специальные суда и суда обеспечения. Для гражданских заказчиков строятся грузовые и пассажирские суда, атомные и дизельные ледоколы, суда технического и вспомогательного флота, суда промыслового флота, морская техника для освоения месторождений континентального шельфа.

"Российский ледокольный флот обновляется самыми современными и мощными атомными ледоколами. Наши корабелы приступили к решению задачи по обеспечению круглогодичной навигации с коммерческой скоростью (10 - 12 узлов) при проводке по трассам Северного морского пути с помощью уникального ледокола "Лидер", - сказал ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В настоящий момент, отметил министр, возобновлено строительство круизных судов на территории России, в частности, ведется строительство двух теплоходов класса "река-море".

"Все это и многие другие успехи не могли быть воплощены в реальность, если бы не эффективная и целенаправленная поддержка со стороны государства", - заключил Мантуров.

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