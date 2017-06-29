Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В столице начинает работу фестиваль, в рамках которого презентуют новый сорт розы "Москва"

Общество
29 июня, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В фестивале примут участие более 200 ландшафтных дизайнеров из 12 стран мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Шестой Московский Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show начнет работу в четверг в столичном Парке искусств "Музеон". В рамках фестиваля, который продлится до 9 июля, участники сразятся в конкурсе садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна, а также будет представлен новый сорт розы "Москва", выведенный специально в честь 870-летия столицы.

"В этом году в фестивале участвуют более 200 представителей отрасли из 12 стран мира. Главное событие фестиваля - международная выставка-конкурс садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В конкурсной программе заявлены более 30 проектов. Также свои работы, впервые в истории Moscow Flower Show, представят талантливые студенты профессиональных колледжей", - сообщается на сайте организаторов.

В рамках фестиваля пройдет единственный в России конкурс ландшафтного дизайна среди школьников - "Планета цветов". С каждым годом он становится все более популярным, и в этот раз на победу претендуют 30 команд юных талантов из шести российских городов. В 2017 году в конкурсе впервые примут участие маленькие пациенты Морозовской больницы, находящиеся на длительном лечении, их эскизы будут воссозданы профессионалами.

"Конкурсные работы оценивает авторитетное международное жюри. Его по традиции возглавляют аккредитованный судья Королевского общества садоводов Джеймс Александр-Синклер и княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь. В рамках деловой программы свои двери вновь распахнет Международный парковый форум, программа включает лекции зарубежных и российских спикеров, презентации и мастер-классы", - отмечают организаторы фестиваля.

"Жизнь в стиле эко"

Тема фестиваля в этом году - "Жизнь в стиле эко". Его ярким событием станет презентация нового сорта розы "Москва". Новый символ столицы выведен в рамках экологической программы департамента природопользования и охраны окружающей среды в честь юбилея Москвы.

Благотворительный фонд "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова представит уникальную инсталляцию - дом "Танцующих цветов", это визитная карточка художника и дизайнера Александра Данга.

Гости фестиваля смогут посетить "арт-маркет", "флора-маркет" и "эко-маркет", где будет представлен широкий ассортимент товаров для дома и сада. Для публики подготовлена интересная культурная и образовательная программа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
2
Путин: ряд иностранных спецслужб поддерживают экстремистские группировки у границ РФ
3
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
4
Суд на шесть суток арестовал Мару Багдасарян за прогулы обязательных работ
5
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
6
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
7
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
Темы дня
Загрузка...
Реклама