В столице начинает работу фестиваль, в рамках которого презентуют новый сорт розы "Москва"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Шестой Московский Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show начнет работу в четверг в столичном Парке искусств "Музеон". В рамках фестиваля, который продлится до 9 июля, участники сразятся в конкурсе садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна, а также будет представлен новый сорт розы "Москва", выведенный специально в честь 870-летия столицы.

"В этом году в фестивале участвуют более 200 представителей отрасли из 12 стран мира. Главное событие фестиваля - международная выставка-конкурс садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна. В конкурсной программе заявлены более 30 проектов. Также свои работы, впервые в истории Moscow Flower Show, представят талантливые студенты профессиональных колледжей", - сообщается на сайте организаторов.

В рамках фестиваля пройдет единственный в России конкурс ландшафтного дизайна среди школьников - "Планета цветов". С каждым годом он становится все более популярным, и в этот раз на победу претендуют 30 команд юных талантов из шести российских городов. В 2017 году в конкурсе впервые примут участие маленькие пациенты Морозовской больницы, находящиеся на длительном лечении, их эскизы будут воссозданы профессионалами.

"Конкурсные работы оценивает авторитетное международное жюри. Его по традиции возглавляют аккредитованный судья Королевского общества садоводов Джеймс Александр-Синклер и княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь. В рамках деловой программы свои двери вновь распахнет Международный парковый форум, программа включает лекции зарубежных и российских спикеров, презентации и мастер-классы", - отмечают организаторы фестиваля.

"Жизнь в стиле эко"

Тема фестиваля в этом году - "Жизнь в стиле эко". Его ярким событием станет презентация нового сорта розы "Москва". Новый символ столицы выведен в рамках экологической программы департамента природопользования и охраны окружающей среды в честь юбилея Москвы.

Благотворительный фонд "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова представит уникальную инсталляцию - дом "Танцующих цветов", это визитная карточка художника и дизайнера Александра Данга.

Гости фестиваля смогут посетить "арт-маркет", "флора-маркет" и "эко-маркет", где будет представлен широкий ассортимент товаров для дома и сада. Для публики подготовлена интересная культурная и образовательная программа.