Средняя продолжительность жизни россиян в 2016 году выросла до 71,9 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в России в прошлом году впервые за всю историю сбора данных выросла до уровня в 71,87 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет в четверг газета "Известия".

Как сообщает издание, среди мужчин данный показатель в прошлом году составил 66,5 лет, среди женщин - 77 лет. В тройку регионов-долгожителей в 2016 году вошли Ингушетия (80,8 года), Дагестан (77,2 года) и Москва (77 лет). Антирейтинг по продолжительности жизни на протяжении последних пяти лет включает Туву (64,2 года в 2016 году), Чукотский автономный округ (64,4 года) и Еврейскую автономную область (65,8 года).

Отмечается, что дольше всего в России - 75 лет - живут в Северо-Кавказском федеральном округе, а разница между первым и последним регионом списка Росстата при этом составляет около 15 лет.

В 2012 году средняя продолжительность жизни россиян составляла 70,2 года, сообщают "Известия".