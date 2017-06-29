Подвиг авиаполка "Нормандия-Неман" стал темой франко-российского вечера в Париже

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Подвиг летчиков авиаполка "Нормандия-Неман" стал темой франко-российского вечера, прошедшего в среду в Париже. Легендарной авиачасти, сражавшейся в годы Второй мировой войны плечом к плечу с советскими авиаторами против общего врага, исполняется в этом году 75 лет.

Решение де Голля

Программа встречи, проходившей в Российском центре науки и культуры, включала показ документального фильма "Нормандия-Неман. Монолог". Работа режиссера Егора Климовича, оператора Артема Дубровского, продюсера Дмитрия Рубежина вызвала большой интерес собравшихся.

"Исторический лидер Франции, генерал де Голль, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС известный французский военный историк Пьер Малиновский, - видел в России союзника в борьбе с германской оккупацией. По инициативе главы движения "Свободная Франция" была сформирована и направлена в состав советской армии французская авиачасть".

В первую группу пилотов, прибывших в Иваново осенью 1942 года, входили, в частности, будущие Герои Советского Союза - 22-летний граф Ролан де Ла Пуап и 25-летний сын рабочего Марсель Альбер. На фронте они стали боевыми друзьями.

Более 5000 боевых вылетов

На Восточном фронте, напомнил собеседник агентства, полк "Нормандия-Неман" участвовал в важнейших сражениях: Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии (1945). Легендарная авиачасть совершила более пяти тысяч боевых вылетов, провела почти 900 воздушных боев, вывела из строя сотни самолетов противника.

В истории ВС Франции этот полк был удостоен наибольшего количества боевых - французских и советских - наград. В боях погибли 42 летчика. Из России полк вернулся на родину в июне 1945 года на истребителях, подаренных верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным.

Предстоящая годовщина

В сентябре 2006 года в Ле-Бурже был открыт памятник, посвященный героям "Нормандии-Неман". В церемонии тогда приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Жак Ширак. Выполненный скульптором Владимиром Суровцевым памятник представляет две фигуры - французского летчика и советского авиамеханика - всматривающихся в небо в ожидании возвращения их товарища с боевого вылета.

"Необходимо достойно отметить 75-летие легендарного полка, - считает Малиновский . - Героические страницы нашей общей истории никогда не должны быть забыты".