Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подвиг авиаполка "Нормандия-Неман" стал темой франко-российского вечера в Париже

Общество
29 июня, 5:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, июня. /ТАСС

Программа встречи, проходившей в Российском центре науки и культуры, включала показ документального фильма "Нормандия-Неман. Монолог"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Подвиг летчиков авиаполка "Нормандия-Неман" стал темой франко-российского вечера, прошедшего в среду в Париже. Легендарной авиачасти, сражавшейся в годы Второй мировой войны плечом к плечу с советскими авиаторами против общего врага, исполняется в этом году 75 лет.

Решение де Голля

Программа встречи, проходившей в Российском центре науки и культуры, включала показ документального фильма "Нормандия-Неман. Монолог". Работа режиссера Егора Климовича, оператора Артема Дубровского, продюсера Дмитрия Рубежина вызвала большой интерес собравшихся.

"Исторический лидер Франции, генерал де Голль, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС известный французский военный историк Пьер Малиновский, - видел в России союзника в борьбе с германской оккупацией. По инициативе главы движения "Свободная Франция" была сформирована и направлена в состав советской армии французская авиачасть".

В первую группу пилотов, прибывших в Иваново осенью 1942 года, входили, в частности, будущие Герои Советского Союза - 22-летний граф Ролан де Ла Пуап и 25-летний сын рабочего Марсель Альбер. На фронте они стали боевыми друзьями.

Более 5000 боевых вылетов

На Восточном фронте, напомнил собеседник агентства, полк "Нормандия-Неман" участвовал в важнейших сражениях: Курской битве (1943), Белорусской операции (1944), разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии (1945). Легендарная авиачасть совершила более пяти тысяч боевых вылетов, провела почти 900 воздушных боев, вывела из строя сотни самолетов противника.

В истории ВС Франции этот полк был удостоен наибольшего количества боевых - французских и советских - наград. В боях погибли 42 летчика. Из России полк вернулся на родину в июне 1945 года на истребителях, подаренных верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным.

Предстоящая годовщина

В сентябре 2006 года в Ле-Бурже был открыт памятник, посвященный героям "Нормандии-Неман". В церемонии тогда приняли участие президенты России и Франции Владимир Путин и Жак Ширак. Выполненный скульптором Владимиром Суровцевым памятник представляет две фигуры - французского летчика и советского авиамеханика - всматривающихся в небо в ожидании возвращения их товарища с боевого вылета.

"Необходимо достойно отметить 75-летие легендарного полка, - считает Малиновский . - Героические страницы нашей общей истории никогда не должны быть забыты".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
2
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
3
"Ведомости": проект повышения производительности труда требует выделения 29 млрд рублей
4
Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности экс-президента Шевчука
5
Демократы в Конгрессе предложили принять концепцию многополярного мира для сдерживания РФ
6
Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки
7
Трутнев: конфликты силовиков и промысловиков мешают доставлять в РФ российскую рыбу
Темы дня
Загрузка...
Реклама