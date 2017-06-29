Остановки в центре Москвы украсят 30 тысячами цветов к празднику розы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Остановки общественного транспорта в Москве уже к пятнице украсят композициями из более чем 30 тысяч красных роз, белых лилий, хризантем и декоративной зелени. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, акция приурочена к празднику розы, который пройдет в столице в эти выходные.

"Украсить букетами и цветочными гирляндами планируют 50 остановок общественного транспорта. Их можно будет увидеть на Тверской улице, Новом Арбате, Цветном бульваре и в Третьяковском проезде. Цветами оформят остановки рядом со станциями метро "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Пушкинская" и "Трубная", - отмечается в сообщении. Кроме того, на улицах появятся цветочные скульптуры, рядом с которыми москвичам будут раздавать розы.

"Это будут розы нового сорта "Москва". Создание этого сорта было приурочено к Году экологии. Горожанам планируют подарить около пяти тысяч роз. Цветы прохожим будут раздавать возле цветочных скульптур 30 июня с 17:00 до 20:00 и 1 июля с 12:00 до 15:00", - приводится на сайте комментарий столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Разобрать цветочные украшения планируется 2 июля, неувядшие цветы пойдут в букеты, которые тоже раздадут горожанам.