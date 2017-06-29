Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Остановки в центре Москвы украсят 30 тысячами цветов к празднику розы

Общество
29 июня, 8:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Украсить букетами и цветочными гирляндами планируют 50 остановок общественного транспорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Остановки общественного транспорта в Москве уже к пятнице украсят композициями из более чем 30 тысяч красных роз, белых лилий, хризантем и декоративной зелени. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, акция приурочена к празднику розы, который пройдет в столице в эти выходные.

"Украсить букетами и цветочными гирляндами планируют 50 остановок общественного транспорта. Их можно будет увидеть на Тверской улице, Новом Арбате, Цветном бульваре и в Третьяковском проезде. Цветами оформят остановки рядом со станциями метро "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Пушкинская" и "Трубная", - отмечается в сообщении. Кроме того, на улицах появятся цветочные скульптуры, рядом с которыми москвичам будут раздавать розы.

"Это будут розы нового сорта "Москва". Создание этого сорта было приурочено к Году экологии. Горожанам планируют подарить около пяти тысяч роз. Цветы прохожим будут раздавать возле цветочных скульптур 30 июня с 17:00 до 20:00 и 1 июля с 12:00 до 15:00", - приводится на сайте комментарий столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Разобрать цветочные украшения планируется 2 июля, неувядшие цветы пойдут в букеты, которые тоже раздадут горожанам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
В МО РФ назвали незнанием морской науки слова британского министра об "Адмирале Кузнецове"
3
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
4
Путин присвоил Анне Большовой звание заслуженной артистки РФ
5
Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"
6
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
7
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
Темы дня
Загрузка...
Реклама