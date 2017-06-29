Все работники Кучинского мусорного полигона уволены

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Эксплуатант закрытого мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе - ЗАО "Заготовитель", распустил всех работников, сообщил в четверг ТАСС бывший пресс-секретарь компании.

"На данный момент сотрудники полигона ищут работу. Всех распустили. Эксплуатировать полигон некому", - сказал собеседник агентства. Всего, по его словам, на полигоне работали около 150 человек, часть из них - по аутсорсингу.

Дальнейшая судьба компании, а также данные о возмещении ущерба от эксплуатации полигона известны только руководителю "Заготовителя", который ситуацию не комментирует, добавил собеседник агентства.

Ранее министр экологии Подмосковья Александр Коган оценил ущерб экологии региона от деятельности полигона ТБО "Кучино" более чем в 2,2 млрд рублей. Власти области намерены взыскать эти деньги с эксплуатанта. Минэкологии сообщило, что уже официально предъявило сумму претензии компании. Однако бывший пресс-секретарь "Заготовителя" заявил, что чиновники не уведомляли об этом предприятие.

Полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском округе закрыл в срочном порядке губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 июня после того, как президент РФ 22 июня потребовал это сделать в течение месяца. На плохие условия жизни рядом с полигоном главе государства пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии 15 июня.

Кучинский полигон принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них до 90% завозилось из столицы. Жители близлежащих домов ранее заявляли, что свалка начала "активно расти" приблизительно с 2015 года. Часть мусора полигон принимал по "серым" схемам, заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган в среду.