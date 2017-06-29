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Полигон бытовых отходов рекультивируют в пригороде Владивостока

Общество
29 июня, 9:12 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, июня. /ТАСС

На эти цели власти Приморья выделили 19 млн рублей из бюджета края

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Приморья направят 19 млн рублей из бюджета края на проектирование рекультивации полигона твердых бытовых отходов в пригороде Владивостока, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

"Когда в рамках подготовки к Саммиту АТЭС-2012 велись работы по ликвидации так называемой Горностаевской свалки, городские отходы складировались на соседней территории. Теперь ее необходимо восстановить и рекультивировать. <...> Проект предусматривает непосредственно рекультивацию этих земель, а также строительство фильтров очистки сточных вод с полигона, так как рядом протекает ручей Безымянный", - приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента градостроительства Приморского края Романа Ахиярова.

Речь идет о второй очереди рекультивации земель на полигоне бытовых отходов в районе бухты Десантная во Владивостоке. Планируется провести топографические, геологические, экологические изыскания, также проект должен пройти государственные экспертизы.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. Ранее в ежегодном послании президент Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский утвердил план проведения Года экологии в регионе, который включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.

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