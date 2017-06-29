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На Лубянке обнаружено надгробие жены сподвижника Петра I

Общество
29 июня, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Артефакт найден в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря

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© mos.ru

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили в центре Москвы надгробие XVII века в ходе подготовки к благоустройству района по программе "Моя улица", сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"Столичные археологи нашли на Большой Лубянке старинное надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I. Плита из белого известняка была обнаружена при прокладке водопроводных труб и подготовке к благоустройству по программе "Моя улица". Артефакт увидели в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря", - уточняется в сообщении.

Археологи отмечают, что находка хорошо сохранилась: надпись, высеченная на надгробии читается практически полностью. Плита не белого цвета, ее фронтальная часть выкрашена синим. Размеры находки 68 на 68 см, толщина плиты - 10 см.

"Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени - большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени, также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Найденная плита относится к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним.

Надпись на ней выполнена в обронной технике: рельефные буквы высечены из камня пятистрочной вязью, то есть они связаны в единый орнамент. Пространство между буквами покрыто синей краской. Надпись практически полностью удалось восстановить, она гласит: "Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день".

Петр Прозоровский был приближенным Петра I. Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода. Она вышла замуж за Петра Прозоровского (1644-1720) совсем юной и прожила с князем почти 20 лет.

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