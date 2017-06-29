Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минздрав России ответил на претензии Счетной палаты, принял меры по устранению замечаний, касающихся учреждений и бухгалтерской отчетности, а также объяснил, почему дополнительные средства на получение высокотехнологичной медицинской помощи не были доведены до медучреждений в 2016 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее Счетная палата проверила деятельность Министерства здравоохранения РФ за 2016 год и пришла к выводу, что бюджетная отчетность министерства недостоверна. Результаты проверки контрольное ведомство направило в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет.

"По замечаниям, касающимся учреждений, а также вопросов бухгалтерской отчетности, министерством были приняты меры по устранению всех отмеченных замечаний", - уточнили в пресс-службе ведомства. По результатам проверки Счетной палаты, Минздрав не провел инвентаризацию незавершенного строительства, а также не учел "нематериальные активы" на сумму 121,3 млн рублей. В самом Министерстве здравоохранения считают, что "при оценке тех или иных показателей не может применяться исключительно инвентаризационный подход без анализа сущности вопроса".

Аудиторы также отмечают, что ведомство не довело до своих учреждений 1,6 млрд рублей, из чего следует, что 5,4 тыс. человек в 2016 году могли не получить высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП). "По вопросу использования лимитов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи необходимо отметить, что Счетная палата РФ указывает не на реальных, а на потенциальных пациентов, основываясь на финансовых расчетах, что некорректно: на возможность оказания помощи влияет целый ряд факторов, а не только лишь финансовая обеспеченность", - уточнили в Минздраве.

В пресс-службе ведомства добавили, что "при планировании объемов ВМП Минздрав России ориентировался на информацию об объемах бюджетных средств, доведенную до него в рамках бюджетного процесса". "В самом конце года (ноябрь 2016 года - прим. ТАСС) до министерства были доведены средства, превышающие ранее указанную информацию, на основании которой планировались объемы оказанной помощи", - пояснили в ведомстве.

По данным министерства, именно позднее доведение новых объемов средств сделало невозможным их направление на обеспечение дополнительных объемов ВМП. "Указанные средства будут использованы на те же цели в текущем году. Иными словами, те, кто потенциально мог бы получить помощь в прошлом году, получают ее в этом", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Пневмококковые вакцины

По данным проверки, не менее 4,6 млрд рублей на вакцины против пневмококковой инфекции были потрачены нерационально. Запасы препаратов не соответствуют потребностям в них регионов, которые могут не успеть использовать вакцины до окончания срока годности.

"В результате имеются риски неосвоения в 2017 году больших объемов остатков данной вакцины в регионах, имеющей ограниченный срок годности (3 года), что может привести к списанию дорогостоящего лекарственного препарата", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты.

В Минздраве назвали заявление о "неправомерно высоких" остатках вакцин некорректным.

"Делать выводы о востребованности вакцины до завершения года нельзя. Именно поэтому при формировании объема закупки вакцины на 2017 год Минздравом России были учтены остатки лекарственного препарата на начало 2017 года, то есть по итогу 2016 года", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава также напомнили, что "действующее законодательство позволяет перераспределять вакцины между регионами, где возникает такая потребность, что активно делается, когда это необходимо".