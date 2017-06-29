Медведев поздравил российских судостроителей с их профессиональным праздником

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских кораблестроителей с их профессиональным праздником - Днем кораблестроителя, который в этом году впервые отмечается в РФ. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Сегодня мы отдаем дань уважения многим поколениям создателей субмарин, боевых надводных кораблей, ледоколов, буровых платформ и теплоходов. Тем, кто внес огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, укрепление обороноспособности нашей страны. Благодаря флоту Россия завоевала авторитет морской державы, открыла неизведанные ранее острова, освоила новые земли. На кораблях, построенных вашими предшественниками, свои военные подвиги совершали легендарные флотоводцы Федор Ушаков и Павел Нахимов, а знаменитые мореплаватели Витус Беринг, Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской сделали великие географические открытия", - говорится в телеграмме премьера.

Медведев подчеркнул, что дата 29 июня была выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день 350 лет назад вышел указ о закладке первого российского фрегата, получившего название "Орел". "Это событие вошло в историю и положило начало корабельному делу в России", - пояснил он.

Медведев отметил, что сегодня профессионализм, опыт, умение справляться со сложными задачами позволили современным мастерам создать самые большие в мире подводную лодку и ледокол. Развитие отрасли, по словам главы кабмина, тесно связано с организациями и предприятиями, в том числе входящими в Объединенную судостроительную корпорацию.

"Сейчас в конструкторских бюро и на верфях в производстве находятся уникальные корабли, которые уже в ближайшее время будут выполнять важные задачи и в прибрежных морях, и на бескрайних просторах Мирового океана. Среди них не только атомные подводные лодки, авианесущий крейсер, рыболовецкие траулеры и нефтеналивные танкеры, но и круизные лайнеры", - отмечается в телеграмме.

"Уверен, что судостроительный комплекс, имеющий такое богатое и интересное прошлое, ждет не менее яркое будущее", - заключил премьер-министр.