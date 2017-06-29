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Пресс-конференция, посвященная пятилетию воссоздания Российского исторического общества

Общество
29 июня, 14:41 UTC+3

Организация была возрождена ведущими российскими учреждениями образования, науки и культуры, исследовательскими фондами и СМИ 20 июня 2012 года

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная пятилетнему юбилею с момента возрождения Российского исторического общества (РИО).

О результатах работы организации за этот период и планах на будущее рассказывают председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сопредседатель РИО, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, сопредседатель РИО, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, член правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский и директор московской школы № 1741, учитель истории Павел Панкин.

Российское историческое общество было воссоздано 27 ведущими российскими учреждениями образования, науки и культуры, исследовательскими фондами и СМИ 20 июня 2012 года. 

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Персоны
Нарышкин, Сергей Евгеньевич Чубарьян, Александр Оганович Торкунов, Анатолий Васильевич
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