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В Архангельской области впервые за 40 лет выпустят новый атлас региона

Общество
29 июня, 11:20 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 29, июня. /ТАСС

Создание атласа приурочено к 80-летию области

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АРХАНГЕЛЬСК, 29 июня. /ТАСС/. Новый атлас Архангельской области выйдет в свет впервые с 1976 года, сообщает пресс- служба администрации региона. До конца этого года он появится в электронной форме, в последующие два года планируется издать бумажную копию.

"Атлас региона не переиздавался с 1976 года. Атлас создается в мультимедийной форме, которая подразумевает не только карты, но и активное использование аудио, видео и фотоматериалов", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что создание атласа приурочено к 80-летию Архангельской области, которое отмечается в этом году. До сих пор в интернете публиковались лишь оцифрованные карты старого атласа - они были выложены на геопортале Архангельской области в 2012 году.

"Завершить работы планируется до конца этого года. Но атлас при этом останется "живым" документом: он будет постоянно обновляться и дополняться. Обсуждается проект по созданию бумажной копии нового атласа, реализация этой идеи планируется в 2018-2019 году", - говорится в сообщении.

Карты в атласе будут и обычные плоские, и наложенные на глобус, которые можно "прокрутить", и исторические, созданные на основе письменных источников. Рабочая версия атласа включает восемь разделов, они рассказывают о природных условиях, экологии, социальной сфере, экономике, туризме, истории региона. Специальный раздел будет посвящен арктической тематике.

"Большую помощь в создании атласа оказывают Северный Арктический федеральный университет, Ломоносовский фонд, Архангельский краеведческий музей, Русское географическое общество, Роснедра, Рослесинфорг, Севгидромет, природоохранные организации и региональные краеведы", - говорит министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, его слова приводит пресс-служба.

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