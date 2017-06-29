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Первая в РФ магистратура по инжинирингу и промдизайну открылась в новом центре МИСиС

Общество
29 июня, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Также сообщается, что при центре прототипирования открылись детский сад и школа для одаренных детей, а это позволит реализовать программу непрерывной подготовки

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Первая в России магистратура по инжинирингу и промышленному дизайну, а также детский сад для талантливых детей открылись в Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ) "МИСиС" на базе центра прототипирования высокой сложности. Об этом в четверг на торжественной церемонии открытия центра сообщил глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"На базе этого центра будет открыта единственная в России магистратура, которая будет готовить специалистов по направлению инжиниринга и промышленного дизайна. Это единственная магистерская программа. Я поздравляю коллег за то, что они решились сделать такую замечательную программу. Это будет первая магистратура по такой программе", - сказала Васильева.

Министр добавила, что при центре прототипирования также открылись детский сад и школа для одаренных детей, а это позволит реализовать программу непрерывной подготовки.

"Следующий момент, который уже принес этот центр - это детский сад и школа... Опыт работы с талантливыми детьми у МИСиС был всегда. У вас есть замечательный клуб, он так называется "Юные технологи-мечтатели". Но теперь к этому клубу юных технологов-мечтателей добавляется детский сад", - сказала Васильева.

Центр прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" - это высокотехнологичная цифровая лаборатория. Она занимается созданием промышленных прототипов высокой сложности для промышленности. Задача центра - формирование головной инжиниринговой площадки России по цифровому проектированию, моделированию и прототипированию сложных функциональных объектов для отечественного машиностроения, аэрокосмической индустрии, ВПК и инновационной биоинженерии.

Центр создан при финансовой поддержке Минобрнауки и Минпромторга, которая составила 1 млрд рублей. Из них 330 млн рублей были потрачены на реконструкцию и ремонт промышленной площадки центра, 715 млн рублей - на закупку оборудования. Руководителем центра стал промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

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