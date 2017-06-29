В России до 2020 года на базе вузов создадут почти 50 инжиниринговых центров

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Почти 50 инжиниринговых центров будет создано на базе российских вузов до 2020 года. Об этом в четверг на пресс-конференции после торжественной церемонии открытия центра прототипирования в Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ) "МИСиС" сообщила глава Минобрнауки Ольга Василева.
"47 центров до 2020 года. Каждый следующий лучше предыдущего", - сказала Васильева, отвечая на вопрос о планах создания новых инжиниринговых центров.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что инжиниринговые центры планируется создавать на базе всех технологических университетов России.
"Любой следующий центр, как правило, является лучшим... На базе всех наших технологических университетов есть планы по созданию центров", - сказал Дворкович.
Центр прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" - это высокотехнологичная цифровая лаборатория. Она занимается созданием промышленных прототипов высокой сложности для промышленности. Задача центра - формирование головной инжиниринговой площадки России по цифровому проектированию, моделированию и прототипированию сложных функциональных объектов для отечественного машиностроения, аэрокосмической индустрии, ВПК и инновационной биоинженерии.
Центр создан при финансовой поддержке Минобрнауки и Минпромторга, которая составила 1 млрд рублей. Из них 330 млн рублей были потрачены на реконструкцию и ремонт промышленной площадки центра, 715 млн рублей - на закупку оборудования. Руководителем центра стал промышленный дизайнер Владимир Пирожков.