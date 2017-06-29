РСТ предлагает отменить запрет на использование автобусов старше 10 лет для детских туров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российских союз туриндустрии (РСТ) считает необоснованным запрет на использование автобусов старше 10 лет для туристических перевозок и предлагает его отменить. Об этом в четверг заявила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина на пресс-конференции.

"Мы, конечно же, считаем этот запрет необоснованным, даже абсурдным... Мы предлагаем отменить запрет на использование для детских туристических перевозок [автобусов] старше 10 лет", - сказала она.

По словам Тюриной, туроператоры в регионах готовы уйти из детского туризма в случае вступления этого запрета в силу, уже сейчас на 50-70% снизилось количество детских групповых туров. Также туроператоры стараются возить группы до восьми человек, поскольку тогда они не считаются организованной группой.

По ее словам, бывают абсолютно "убитые" новые автобусы и в отличном состоянии старше 10 лет. "Поэтому плясать от возраста здесь смысла никакого нет", - отметила пресс-секретарь.

Также РСТ предлагает обнулить ввозные пошлины для импортных автобусов. "Это 18%. Как вариант, эта централизованная закупка автобусов к чемпионату мира по футболу, чтобы была последующая реализация или предоставление в лизинг предприятиям туриндустрии на льготных условиях, в этом случае турфирмы смогут удержать на определенном уровне развитие детских автобусных туров", - сказала Тюрина.

Она напомнила, что в конце апреля Минтранс подготовил проект постановления "О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами", в котором предложено убрать пункт о возрасте автобусов. По ее словам, пока постановление не подписано, поэтому с 1 июля автобусы старше 10 лет окажутся под запретом.