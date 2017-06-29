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Памфилова проведет выборы президента "Нашествия" с наблюдателями и видеонаблюдением

Общество
29 июня, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Председатель Центризбиркома также объявит победителя выборов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Журналисты, работающие на фестивале рок-музыки "Нашествие", выступят в роли наблюдателей на выборах его президента, процесс голосования будет проходить под видеонаблюдением, а победителя объявит председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Об этом сообщили ТАСС в четверг в оргкомитете фестиваля.

"Нашествие" пройдет с 7 по 9 июля в Большом Завидове в Тверской области. В начале июня Памфилова дала интервью радиостанции "Наше радио", в ходе которого ведущие пригласили ее на "Нашествие" и предложили провести выборы президента фестиваля. Глава ЦИК приняла это приглашение и обещала помочь в организации голосования.

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Как сообщалось ранее, выборы президента "Нашествия" проводятся в три этапа. С 21 по 25 июня все желающие могли выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа выступающих на "Нашествии" через специальную форму на сайте "Нашего радио". С 26 июня по 2 июля проводится предварительный отбор (праймериз), когда можно проголосовать за понравившегося кандидата.

По итогам предварительного голосования будут отобраны 10 кандидатов в президенты "Нашествия", набравшие наибольшее количество голосов. Сами выборы будут проводиться на поле фестиваля в специальном шатре для голосования.

"В самом центре поля будет построен специальный шатер с ящиками для голосования. Итоги голосования будут объявлены непосредственно председателем ЦИК России Эллой Памфиловой 9 июля на главной сцене фестиваля", - говорится в сообщении организаторов.

Они указывают, что выборы президента "Нашествия" отвечают критериям открытости, прозрачности, демократичности и удобства для избирателей. Так, шатер для голосования будет оборудован видеокамерами, "промежуточные результаты в онлайн-режиме вывешиваются на сайте фестиваля и выводятся на экраны главной сцены". Кроме того, "статус наблюдателей получат все представители аккредитованных на фестиваль СМИ", а принять участие в выборах "может любой желающий, независимо от возраста".

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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