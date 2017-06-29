Смартфоны на помойке: почему электронного мусора становится все больше

Покупая ноутбук или планшет, мы надеемся, что он прослужит долго. Однако иногда новый девайс ломается через год-полтора и оказывается, что починить его очень трудно или вообще невозможно. Тогда гаджет отправляется на помойку, а его владелец покупает взамен новое устройство.

Уловки производителей

Международная экологическая организация Greenpeace, проведя исследование совместно с компанией iFixit, обнаружила, что устройства некоторых производителей слишком трудно починить. Это приводит к тому, что они очень быстро становятся электронными отходами.

В исследовании приводятся причины того, почему гаджетам нелегко дать вторую жизнь, если они выйдут из строя.

Заменить память или апгрейдить жесткий диск уже не так просто, как раньше. Детали припаяны к плате — это делает ремонт сложнее.

Вместо того чтобы делать прочные устройства, их зачастую, наоборот, делают хрупкими. Разбить некоторые модели смартфонов проще простого. Все дело в использовании стекла. Несмотря на то, что производители вроде бы внедряют более прочные типы этого материала, разбитые экраны гаджетов до сих пор распространенное явление. Большинство телефонов нового поколения имеют огромное фронтальное стекло, что делает их более уязвимыми.

Заменить аккумулятор устройства сегодня тоже не всегда просто. Почти в 70% устройств, попавших в исследование, было невозможно или очень трудно поменять батарейку из-за дизайнерских решений или потому что она была намертво прикреплена к корпусу.

Но даже в том случае, когда ремонт возможен, зачастую он очень дорог и требует много времени. При этом для работы с деталями могут потребоваться специальные редкие инструменты. Трудности возникают и с поиском необходимых для ремонта запчастей.

Очень немногие производители вообще дают пользователям информацию о том, как починить их устройства.

Горы б/у техники

Сокращение срока службы техники приводит к образованию огромного количества электронного мусора. Сегодня этот поток отходов — один из самых быстрорастущих на планете, считают эксперты.

Больше всего от этой проблемы сейчас страдают страны Восточной Азии. Например, в 2015 году в 12 странах региона количество выброшенных компьютеров, неиспользуемых телевизоров, мобильных телефонов и т.д. превысило 12,3 млн тонн.

Рекордсменом стал Китай, где в 2015 году было выброшено почти 6,7 млн тонн всевозможной электронной техники.

Известно, что половина пользователей мобильной связи в Китае меняет свои гаджеты каждые 18 месяцев. При этом самих пользователей в стране около миллиарда.

КНР еще в 2011 году обогнала США по количеству проданных компьютеров и стала их крупнейшим рынком в мире. Соответствующими темпами идет и нарастание электронного мусора, количество которого в Китае удвоилось за последние пять лет.

Вторым в регионе производителем таких отходов стала Япония — более 2,2 млн тонн в 2015 году. На третьем месте — Южная Корея с 830 тыс. тонн.

По данным компании iFixit, всего в мире ежегодно образуется более 20 млн тонн электронных отходов. Из них около 3,4 млн тонн производят американцы.

В России, по некоторым данным, количество такого мусора достигает 750 тыс. тонн в год.

Ценный и опасный

С одной стороны, "высокотехнологичный" мусор — ценный резерв сырья. Например, из тонны старых мобильников можно извлечь 150 г золота, 3 кг серебра, 100 кг меди.

С другой стороны, бывшие гаджеты — склад опасных материалов. Компьютеры, смартфоны и планшеты напичканы химическими токсинами, поэтому лавинообразное увеличение количества такого мусора в мире — серьезная проблема. Оно приводит к опасному загрязнению окружающей среды ртутью, свинцом и другими вредными веществами.

Эксперты отмечают, что вторичная переработка таких отходов пока не очень эффективна. Надлежащим образом перерабатывается не более 40% "е-мусора". Большая его часть завершает свою жизнь на свалках. При этом в любом случае при ресайклинге телефона теряется до 35% материалов, из которых он сделан.

Кроме того, производство одного электронного устройства требует огромного количества энергии, тонн сырья и сотни человеко-часов работы. При утилизации получается, что все это пропало даром, потому что потраченного обратно не вернуть.

Поэтому для сохранности окружающей среды и наших финансов лучший способ — пользоваться устройством как можно дольше и иметь возможность чинить его при необходимости, уверяют экологи. Ремонт экономит деньги, сохраняет экологию и создает рабочие места.