Смартфоны на помойке: почему электронного мусора становится все больше

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Покупая ноутбук или планшет, мы надеемся, что он прослужит долго. Однако иногда новый девайс ломается через год-полтора и оказывается, что починить его очень трудно или вообще невозможно. Тогда гаджет отправляется на помойку, а его владелец покупает взамен новое устройство.
Международная экологическая организация Greenpeace, проведя исследование совместно с компанией iFixit, обнаружила, что устройства некоторых производителей слишком трудно починить. Это приводит к тому, что они очень быстро становятся электронными отходами.
В исследовании приводятся причины того, почему гаджетам нелегко дать вторую жизнь, если они выйдут из строя.
Сокращение срока службы техники приводит к образованию огромного количества электронного мусора. Сегодня этот поток отходов — один из самых быстрорастущих на планете, считают эксперты.
Больше всего от этой проблемы сейчас страдают страны Восточной Азии. Например, в 2015 году в 12 странах региона количество выброшенных компьютеров, неиспользуемых телевизоров, мобильных телефонов и т.д. превысило 12,3 млн тонн.
Рекордсменом стал Китай, где в 2015 году было выброшено почти 6,7 млн тонн всевозможной электронной техники.
Известно, что половина пользователей мобильной связи в Китае меняет свои гаджеты каждые 18 месяцев. При этом самих пользователей в стране около миллиарда.
КНР еще в 2011 году обогнала США по количеству проданных компьютеров и стала их крупнейшим рынком в мире. Соответствующими темпами идет и нарастание электронного мусора, количество которого в Китае удвоилось за последние пять лет.
Вторым в регионе производителем таких отходов стала Япония — более 2,2 млн тонн в 2015 году. На третьем месте — Южная Корея с 830 тыс. тонн.
По данным компании iFixit, всего в мире ежегодно образуется более 20 млн тонн электронных отходов. Из них около 3,4 млн тонн производят американцы.
В России, по некоторым данным, количество такого мусора достигает 750 тыс. тонн в год.
С одной стороны, "высокотехнологичный" мусор — ценный резерв сырья. Например, из тонны старых мобильников можно извлечь 150 г золота, 3 кг серебра, 100 кг меди.
С другой стороны, бывшие гаджеты — склад опасных материалов. Компьютеры, смартфоны и планшеты напичканы химическими токсинами, поэтому лавинообразное увеличение количества такого мусора в мире — серьезная проблема. Оно приводит к опасному загрязнению окружающей среды ртутью, свинцом и другими вредными веществами.
Эксперты отмечают, что вторичная переработка таких отходов пока не очень эффективна. Надлежащим образом перерабатывается не более 40% "е-мусора". Большая его часть завершает свою жизнь на свалках. При этом в любом случае при ресайклинге телефона теряется до 35% материалов, из которых он сделан.
Кроме того, производство одного электронного устройства требует огромного количества энергии, тонн сырья и сотни человеко-часов работы. При утилизации получается, что все это пропало даром, потому что потраченного обратно не вернуть.
Поэтому для сохранности окружающей среды и наших финансов лучший способ — пользоваться устройством как можно дольше и иметь возможность чинить его при необходимости, уверяют экологи. Ремонт экономит деньги, сохраняет экологию и создает рабочие места.