Кузнецова призвала не вешать ярлыки на приемных родителей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова указала на перекосы в риторике критиков приемных семей.

"Это вот те перекосы, которые, к сожалению, имеют место быть, и здесь я не могу не согласиться, что, безусловно, в риторике различной присутствуют… И очень хочется что-то сразу запретить, если мы видим некое негативное явление, или сложить несколько случаев, выверить тенденцию и сразу повесить некий ярлык или клеймо", - так детский омбудсмен прокомментировала журналистам утверждения различных чиновников и парламентариев, что сирот из детских домов берут под опеку ради извлечения выгоды от пособий или ради сексуальной эксплуатации.

Кузнецова отметила, что Министерство образования РФ разрабатывает дополнительные меры по повышению качества отбора кандидатов в приемные родители. "Но и закрывать дорогу для тех приемных родителей, которых на самом деле ждут дети в детских домах, тоже нельзя", - подчеркнула она.

Детский омбудсмен выступила против уголовного преследования за разжигание ненависти к социальной группе "приемные родители". "Если следовать такой логике, то мы можем закрыть право многим говорить, у нас свобода слова", - пояснила она.

Кузнецова сообщила также, что на Сахалине пока не могут найти новых опекунов для мальчика, от которого под давлением матери, у которой он был изъят, и ее сожителя отказалась приемная семья. "На Сахалине ребенок, вернувшийся вчера в больницу, сейчас уже перемещен в детский дом. Желающих быть приемными родителями для него пока нет, к сожалению", - констатировала омбудсмен.

Дети под опекой реже становятся жертвами преступлений

23 июня помощник председателя Следственного комитета РФ Игорь Комиссаров на слушаниях в Совете Федерации заявил, что рост числа россиян, желающих взять в свою семью сироту, часто объясняется желанием получить дополнительный доход. При этом он признал, что дети, находящиеся под опекой, в разы реже становятся жертвами преступлений со стороны приемных родителей, чем дети, находящиеся в родных семьях. По его словам, в 2016 году родителями были совершены преступления в отношении 1114 несовершеннолетних.

При этом в 2016 году возбуждено 189 уголовных дел о преступлениях против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей-сирот и детей, находившихся под опекой, но более половины дел напрямую формально не были связаны с семьями, в которых воспитывались приемные дети. Преступления совершали посторонние лица, не имеющие никакого отношения к этим детям, не являющиеся опекунами либо попечителями, отметил Комиссаров. Однако эта статистка СК РФ не повлияла на намерение главы комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елены Мизулиной ограничить число детей, передаваемых под опеку. Она заявила ТАСС о подготовке соответствующего "комплекса законодательных мер".