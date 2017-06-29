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В Москве на 30 июня объявлен оранжевый уровень опасности из-за ожидающейся непогоды

Общество
29 июня, 14:35 дата обновления: 29 июня, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предпоследний, оранжевый, уровень опасности по погоде объявлен в Москве на 30 июня из- за ожидающихся дождей и грозы. Об этом сообщается в четверг на сайте Гидрометцентра РФ.

"Оранжевый (уровень опасности) - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем в пятницу в столице будет дождь, местами сильный, местами гроза, град. Ветер юго-восточный - 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Такой же уровень опасности объявлен и в ряде других регионов Центральной России - Тверской, Владимирской, Тульской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской и Курской областях.

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в столице 30 июня.

"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со второй половины дня 30 июня по Московской области и городу Москве ожидаются усиление юго-восточного ветра (местами с порывами до 20 метров в секунду), дождь, местами сильный, гроза, град", - отметили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

ГУ МЧС предупреждает, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления ряда улиц столицы, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, остекления жилых и нежилых зданий.

Столичные спасатели советуют жителям Москвы не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдать элементарные правила поведения.

При граде следует по возможности не выходить на улицу, в помещении - держаться подальше от окон и не пользоваться электроприборами, на улице - не укрываться под деревьями, а выбирать капитальные строения. При сильном ветре нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, автомобили не следует парковать под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Если гроза застала в дороге, спасатели советуют припарковаться и переждать ее на обочине, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

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