Нарышкин: подход к осмыслению событий революции 1917 года должен быть спокойным

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Подход к осмыслению всех событий революции 1917 года должен быть спокойным и взвешенным. Как сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель Российского исторического общества (РИО) и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, из произошедших событий столетней давности должны быть извлечены главные уроки.

"Мы считаем, что прошло 100 лет, и подход к осмыслению событий столетней давности должен быть спокойный и взвешенный, который бы учитывал позиции двух сторон событий 1917 года - и потерпевших и победителей. При этом мы должны извлекать из событий уроки, главные из которых - насколько велика цена гражданского единства и гражданской солидарности для любого государства", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что в Российском историческом обществе по поручению президента России сформирован оргкомитет по подготовке мероприятий, посвященных в этом году столетию революции.

"В этом году отмечается столетие великой российской революции. Это безусловно знаковое событие, которое имело и имеет масштабные последствия как для нашей страны, так и для мировой истории. В соответствии с поручением президента РФ, Российским историческим обществом сформирован оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 100-летней дате. Мы исходили из того, что русская революция 1917 года - это сложный, драматический процесс, состоящий из разных взаимосвязанных между собой этапов", - сказал Нарышкин.

Нарышкин также сказал, что работа по рассекречиванию исторических документов, в том числе касающихся Октябрьской революции 1917 года, продолжается. "Эта работа продолжается. Она сложная, кропотливая, потому что для этой работы требуются эксперты. Любая комиссия принимает решение по рассекречиванию на основании мнений группы экспертов. Речь идет о рассекречивании десятков и сотен тысяч документов, в том числе по событиям столетней давности", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Нарышкин уточнил, что большая работа по рассекречиванию документов ведется в течение многих последних лет. Он напомнил, что на посту руководителя администрации президента РФ возглавлял комиссию по защите государственной тайны, которая принимала решения по рассекречиванию тех или иных документов.