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Песков: визит президента Вьетнама влияет на пробки Москвы, но их главная причина в другом

Общество
29 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По мнению пресс-секретаря президента РФ, в столице "в целом движение достаточно напряженное"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Визит президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Москву оказывает определенное влияние на дорожную ситуацию в столице, но главная причина московских пробок - не в нем. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Определенные затруднения в движении (на дорогах в связи с визитом президента Вьетнама в Москву) могут возникать в связи с зарубежными гостями, тем более - в связи с официальным визитом, который осуществляется на высшем уровне, - заявил Песков. - Но, с другой стороны, это не имеет решающего значения: в целом движение достаточно напряженное".

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг находится с официальным визитом в Москве, в эти минуты он проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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