Песков: визит президента Вьетнама влияет на пробки Москвы, но их главная причина в другом

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Визит президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Москву оказывает определенное влияние на дорожную ситуацию в столице, но главная причина московских пробок - не в нем. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Определенные затруднения в движении (на дорогах в связи с визитом президента Вьетнама в Москву) могут возникать в связи с зарубежными гостями, тем более - в связи с официальным визитом, который осуществляется на высшем уровне, - заявил Песков. - Но, с другой стороны, это не имеет решающего значения: в целом движение достаточно напряженное".
Президент Вьетнама Чан Дай Куанг находится с официальным визитом в Москве, в эти минуты он проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.