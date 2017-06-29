Песков: визит президента Вьетнама влияет на пробки Москвы, но их главная причина в другом

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Визит президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Москву оказывает определенное влияние на дорожную ситуацию в столице, но главная причина московских пробок - не в нем. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Определенные затруднения в движении (на дорогах в связи с визитом президента Вьетнама в Москву) могут возникать в связи с зарубежными гостями, тем более - в связи с официальным визитом, который осуществляется на высшем уровне, - заявил Песков. - Но, с другой стороны, это не имеет решающего значения: в целом движение достаточно напряженное".

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг находится с официальным визитом в Москве, в эти минуты он проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.