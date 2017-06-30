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Шерпа РФ: позиция G20 после выхода США из Парижского соглашения вырабатывается

Общество
30 июня, 10:00 UTC+3

Светлана Лукаш подчеркнула, что на саммите "двадцатки" в Гамбурге будет "очень серьезное обсуждение" этого вопроса

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Германское председательство в Группе двадцати прилагает усилия для того, чтобы согласовать к предстоящему 7-8 июля саммиту в Гамбурге общую позицию G20 по проблеме изменения климата с учетом недавнего решения США выйти из Парижского соглашения в этой сфере. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, отметив, что проблематике климата будет уделено должное внимание во время дискуссий лидеров.

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"На саммите в Гамбурге будет очень серьезное обсуждение", - сказала она. "Могу вам открыть секрет: сейчас идет согласование итоговых документов, но мы до сих пор даже не видели проекта по климату, то есть немецкое председательство продолжает пытаться найти, видимо, какие-то компромиссы с США", - отметила Лукаш. "Надеемся, что в итоговом коммюнике все-таки будет общее мнение всех стран в отношении борьбы с изменением климата", - добавила она.

По словам шерпы, выход США из соглашения "для всех стран "двадцатки", я думаю, для всего мира было очень неприятным решением". "Потому что общие усилия по борьбе с изменением климата не могут идти без участия одного из крупнейших эмитентов парниковых газов - США", - пояснила она.

"Но это не сказалось на готовности других стран продолжать усилия, на их решимости выполнять Парижские договоренности", - подчеркнула Лукаш. "Это относится и к России. Мы ни в коей мере не собираемся пересматривать наши обязательства в рамках Парижского соглашения или выходить из него. Мы ведем планомерную работу по разработке на площадке ООН Дорожной карты по его имплементации, на национальном уровне разрабатываем стратегию в этом отношении и рассчитываем, что в первом квартале 2019 года ратифицируем это соглашение", - заявила она.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Выход США из Парижского соглашения по климату
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