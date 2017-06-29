В Польше не считают новый закон о декоммунизации нарушением соглашений с РФ

ВАРШАВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Институт национальной памяти Польши (ИНП) утверждает, что внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя, предусматривающих снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии, не противоречит договоренностям между Россией и Польшей в мемориальной области. Об этом заявил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Института национальной памяти Польши (ИНП) Адам Сивек.

Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Эти документы обязывают стороны охранять и защищать мемориальные места вне зависимости от того, находятся они на территории кладбищ и захоронений или нет. Вместе с тем около 230 мемориалов, установленных в Польше в честь Красной армии, в ближайшие месяцы могут быть снесены.

"Проект закона анализировался юристами в Сейме (нижняя палата парламента - прим. ТАСС). Было признано, что там нет никаких противоречий. Соглашение 1994 года защищает, согласно нашему подходу, военные кладбища, неприкосновенность которых гарантируется [в новом законе]. Однако памятников, не связанных с захоронениями и носящих символический характер, это соглашение не касается", - утверждает Сивек. "Поэтому я не вижу тут противоречий", - добавил он.

Сивек также отметил, что принятые польским парламентом поправки могут затронуть более 200 памятников Красной армии. "По нашей оценке, речь идет о примерно 230 памятниках, касающихся Советской армии", - казал он.

По словам Сивека, в настоящее время существует "технический список, не носящий обязующего характера". "Это определенный исходный документ, требующий обновления", - добавил он, подчеркнув, что, помимо памятников Красной армии, в него входят польские монументы коммунистической поры, нелегальные украинские и немецкие мемориалы, а также другие аналогичные объекты, которые подпадают под действие обновленного закона. "Есть также изданная ИНП монография, касающаяся памятников Красной армии. Это основные документы", - сказал представитель института.

Отвечая на вопрос, можно ли ориентироваться на представленный ИНП год назад список 229 памятников Красной армии, Сивек указал, что "это приблизительное число объектов, которыми институту придется заняться".

В обновленном законе утверждается, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу.

28 июня прошлого года ИНП представил итоги проведенного аудита, который показал, что на территории Польши вне кладбищ и воинских захоронений установлены 229 памятников благодарности Красной армии. В институте эти мемориалы считают "символическими" и подлежащими демонтажу как напоминание о коммунистическом прошлом страны.