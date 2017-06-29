Молодежную общественную палату создадут в Мурманской области

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МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы приняли в четверг проект положения о создании в регионе молодежной общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе думы.
"Депутаты поддержали предложение впервые создать при областной Думе общественную молодежную палату", - сказали в пресс-службе.
По мнению парламентариев, ее создание поможет привлечь активную и неравнодушную молодежь к взаимодействию с органами власти региона и участию в социально-политической жизни Мурманской области. Согласно разработанному положению, членом молодежной общественной палаты сможет стать житель региона не старше 35 лет.
При этом выдвигаться кандидаты будут от разных органов власти и объединений. Предполагается, что в ее состав войдут четыре представителя от правительства региона, четыре - от Мурманской областной Думы, трое - от Общественной палаты региона, пятеро - от ассоциации "Совет муниципальных образований".
Проект положения о молодежной палате был принят на заседании облдумы. В дальнейшем документ будет дорабатываться и наполняться конкретикой.