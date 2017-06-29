Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежную общественную палату создадут в Мурманской области

Общество
29 июня, 16:43 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 29, июня. /ТАСС

Членами молодежной палаты могут стать кандидаты младше 35 лети от разных органов власти и объединений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы приняли в четверг проект положения о создании в регионе молодежной общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

"Депутаты поддержали предложение впервые создать при областной Думе общественную молодежную палату", - сказали в пресс-службе.

По мнению парламентариев, ее создание поможет привлечь активную и неравнодушную молодежь к взаимодействию с органами власти региона и участию в социально-политической жизни Мурманской области. Согласно разработанному положению, членом молодежной общественной палаты сможет стать житель региона не старше 35 лет.

При этом выдвигаться кандидаты будут от разных органов власти и объединений. Предполагается, что в ее состав войдут четыре представителя от правительства региона, четыре - от Мурманской областной Думы, трое - от Общественной палаты региона, пятеро - от ассоциации "Совет муниципальных образований".

Проект положения о молодежной палате был принят на заседании облдумы. В дальнейшем документ будет дорабатываться и наполняться конкретикой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
4
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно
Темы дня
Загрузка...
Реклама