Молодежную общественную палату создадут в Мурманской области

МУРМАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы приняли в четверг проект положения о создании в регионе молодежной общественной палаты. Об этом сообщили в пресс-службе думы.

"Депутаты поддержали предложение впервые создать при областной Думе общественную молодежную палату", - сказали в пресс-службе.

По мнению парламентариев, ее создание поможет привлечь активную и неравнодушную молодежь к взаимодействию с органами власти региона и участию в социально-политической жизни Мурманской области. Согласно разработанному положению, членом молодежной общественной палаты сможет стать житель региона не старше 35 лет.

При этом выдвигаться кандидаты будут от разных органов власти и объединений. Предполагается, что в ее состав войдут четыре представителя от правительства региона, четыре - от Мурманской областной Думы, трое - от Общественной палаты региона, пятеро - от ассоциации "Совет муниципальных образований".

Проект положения о молодежной палате был принят на заседании облдумы. В дальнейшем документ будет дорабатываться и наполняться конкретикой.