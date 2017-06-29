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Минкомсвязь РФ представит правительству концепцию развития связи в Арктике в конце года

Общество
29 июня, 17:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Для реализации программы из госбюджета потребуется привлечь около 50 млрд рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ представит правительству России в конце 2017 года концепцию развития связи в Арктике. Об этом сообщил в четверг на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в рамках Международного военно-морского салона (МВМС-2017) замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов.

"Развитие орбитальной группировки связи на высоком эллипсе планируется осуществлять в рамках федеральной целевой программы, проект концепции которой разработан Минкомсвязи России совместно с Россвязью и ФГУП "Космическая связь", - сказал он. - Сейчас происходит работа над концепцией ФЦП по обращению ФСБ, у которой есть свои предложения. Мы планируем, что концепция после всей переработки будет представлена на рассмотрение правительства в четвертом квартале 2017 года".

Замминистра отметил, что для реализации такой программы потребуется привлечение средств государственного бюджета в объемах порядка 50 млрд рублей, реализация займет время с 2019 по 2022 гг. "Использование орбитальной группировки космических аппаратов позволяет обеспечить надежную связь на 45% территории Арктической зоны. Наиболее перспективным с точки зрения обеспечения услугами связи и вещания является создание системы спутниковой связи на высокоэллиптической орбите", - уточнил Алхазов.

По словам замминистра, совмещенная группировка космических аппаратов на геостационаре и высокоэллиптических орбитах обеспечит на всей территории страны новые услуги связи, такие как спутниковая связь для подвижных объектов, спутниковое цифровое телевидение, радиовещание на стационарные и подвижные объекты, включая передачу и мониторинг информации с подвижных и стационарных объектов. "Для обслуживания Арктической зоны необходимо задействовать ресурсы группировки, состоящей из четырех новых космических аппаратов", - пояснил Алхазов, уточнил, что речь идет о четырех космических аппаратах "Экспресс РВ".

Он подчеркнул, что создание совмещенной орбитальной группировки космических аппаратов позволит не только решить стратегические задачи в создании систем связи и вещания, но и создать условия для привлечения инвестиций.

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