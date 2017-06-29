Родственники подсудимых, признанных виновными в убийстве Немцова, обратятся в ЕСПЧ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Родственники подсудимых, признанных виновными в убийстве Бориса Немцова, намерены обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Это же подтвердили и адвокаты подсудимых после оглашения в четверг вердикта в Московском окружном военном суде.

"Нарушений было огромное количество, нарушалось право подсудимых на защиту. Мы обязательно обратимся в ЕСПЧ", - сказала адвокат одного из фигурантов дела Анна Бюрчиева.

Адвокаты также отметили, что ставить точку в этом деле пока рано. После оглашения приговора будет подана апелляционная жалоба в Верховный суд РФ. "С учетом того, что присяжные сочли обвиняемых не заслуживающими снисхождения, наказание им будет назначено самое жесткое", - предположил адвокат Заура Дадаева Марк Каверзин.

В четверг в Московском окружном военном суде присяжные признали вину пятерых обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова. При этом присяжные сочли всех фигурантов дела не заслуживающими снисхождения. Наказания для подсудимых прокуратура попросит 4 июля.

Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. На скамье подсудимых оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, являющиеся предполагаемыми исполнителями преступления. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов") УК РФ. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. С ноября 2015 года он находится в международном розыске. Обвинение ему предъявлено заочно.