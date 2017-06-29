Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ректор МГИМО не одобряет установку мемориальной доски Сталину в здании МГЮА

Общество
29 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Однако Анатолий Торкунов отметил, что руководство академии имеет право на установку памятной доски

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ректор МГИМО, сопредседатель Российского исторического общества Анатолий Торкунов не одобряет установку мемориальной доски в честь генсека ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина на здании Московского государственного юридического университета (МГЮА), однако признает за руководством академии такое право.

"Я знаю об этом происшествии, знаю реакцию многих коллег, и не только Генри Резника, но и многих других. Принимает решение, конечно, руководство МГЮА, но вообще, полагал бы, что этого (устанавливать мемориальную доску - прим. ТАСС) не следовало делать. Но это их право", - сказал Торкунов.

27 июня адвокат Генри Резник объявил в СМИ о своем уходе из МГЮА в связи с тем, что руководство вуза повесило в центральной аудитории академии мемориальную доску в честь состоявшегося здесь в 1924 году выступления Сталина по итогам XIII съезда Российской коммунистической партии. Солидарность с позицией Резника выразил и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский. Несколько дней назад на сайте change.org была опубликована петиция с требованием к руководству вуза демонтировать памятную доску. На нынешний момент ее подписали более 6,3 тыс. человек.

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал адекватно относиться к истории. По словам Пескова, официальной позиции по этому вопросу быть не может, а президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что это часть истории страны, которая должна восприниматься максимально адекватно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
2
Песков не намерен реагировать на слова зарубежных лидеров о Крыме и других регионах РФ
3
Украину оштрафовали за недопуск Юлии Самойловой на "Евровидение"
4
Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом
5
Руководство "Евровидения" рекомендовало оштрафовать Украину
6
СМИ: ученые создали сотовый телефон, работающий без батареи
7
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердца
Темы дня
Загрузка...
Реклама