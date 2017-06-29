Ректор МГИМО не одобряет установку мемориальной доски Сталину в здании МГЮА

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ректор МГИМО, сопредседатель Российского исторического общества Анатолий Торкунов не одобряет установку мемориальной доски в честь генсека ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина на здании Московского государственного юридического университета (МГЮА), однако признает за руководством академии такое право.

"Я знаю об этом происшествии, знаю реакцию многих коллег, и не только Генри Резника, но и многих других. Принимает решение, конечно, руководство МГЮА, но вообще, полагал бы, что этого (устанавливать мемориальную доску - прим. ТАСС) не следовало делать. Но это их право", - сказал Торкунов.

27 июня адвокат Генри Резник объявил в СМИ о своем уходе из МГЮА в связи с тем, что руководство вуза повесило в центральной аудитории академии мемориальную доску в честь состоявшегося здесь в 1924 году выступления Сталина по итогам XIII съезда Российской коммунистической партии. Солидарность с позицией Резника выразил и полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский. Несколько дней назад на сайте change.org была опубликована петиция с требованием к руководству вуза демонтировать памятную доску. На нынешний момент ее подписали более 6,3 тыс. человек.

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал адекватно относиться к истории. По словам Пескова, официальной позиции по этому вопросу быть не может, а президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что это часть истории страны, которая должна восприниматься максимально адекватно.