Илон Маск начал строительство тоннеля под Лос-Анджелесом

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его Boring Company проложила с помощью машины "Годо" первую секцию тоннеля под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), в котором будет построена автомобильная дорога. Соответствующее сообщение миллиардер, основавший также компании SpaceX и Tesla Motors, разместил в четверг на своей странице в Twitter.

"Годо" начала бурить и только что завершила первую секцию тоннеля Лос-Анджелеса", - написал Маск.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA. — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2017

Впервые о прокладке тоннеля под городом в целях борьбы с заторами Маск заговорил в декабре прошлого года. "Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть", - написал он тогда в Twitter.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging... — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2016

Сразу после этого предприниматель зарегистрировал фирму с простым названием "Бурильная компания". Позже Маск уточнил, что тоннель пройдет от штаб-квартиры SpaceX к международному аэропорту Лос-Анджелеса, а затем, возможно, и в другие районы города.

Сконструированная для этого проекта машина для бурения весит 1200 тонн, а ее длина составляет 120 метров. Свое название она получила в честь пьесы ирландского драматурга Самюэля Беккета "В ожидании Годо".

46-летний Илон Маск заработал свое состояние, основав электронную платежную систему PayPal в 1998 году. Позже он открыл несколько компаний в сфере высоких технологий. Созданная им 15 лет назад SpaceX занимается производством космической техники, в частности ракет- носителей Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, которые используются NASA для доставки воды, продовольствия и оборудования на Международную космическую станцию. В 2003 году Маск основал компанию по производству электромобилей Tesla - их уже можно встретить на дорогах многих стран мира.